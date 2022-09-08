Uma série de quatro furtos foi registrada pela Polícia Militar na quarta-feira (7) nos municípios de Ibatiba e Ibitirama, no Caparaó capixaba. Em Ibatiba, duas mulheres foram pegas tentando levar sacas de café. Já em Ibitirama, um rapaz impediu um outro furto, gritando para os bandidos. Os crimes estão sob investigação da Polícia Civil.
Um dos registros de Ibatiba, segundo a Polícia Militar, ocorreu às 16h, na localidade de Perdido. A vítima, um jovem de 22 anos, contou que saiu de casa de manhã e ao retornar, por volta das 15h, encontrou a porta da residência arrombada. Ao entrar em casa, observou que a máquina roçadeira e uma ferramenta de colher café não estavam no local.
De celular a café - PM registra série de furtos em cidades do Caparaó, no ES
Na mesma localidade de Ibatiba, duas suspeitas de tentar furtar sacas de café foram detidas. De acordo com o relato da filha do dono da propriedade, 16 sacos do produto eram carregados pelas mulheres. Ao verem um morador local, elas saíram correndo.
A polícia localizou as suspeitas, que foram encaminhadas para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. Elas confessaram que iriam levar o café para casa. As sacas foram recolhidas pelo proprietário e retiradas do local.
Já em Ibitirama, segundo a Polícia Militar, a vítima impediu que sua bicicleta fosse levada após gritar com os bandidos. O caso aconteceu no centro da cidade, por volta das 22h. Dois suspeitos, segundo relato da vítima, entraram na garagem externa de sua residência. Um dos suspeitos ficou vigiando, enquanto o outro tentou levar a bicicleta. A vítima gritou com o suspeito dizendo para largar seu bem. Um aspirador de pó e um tapete na mesma área externa da casa haviam sido furtados no dia anterior.
No bairro Santa Bárbara, em Ibitirama, o crime aconteceu em família. A vítima contou que o próprio tio furtou seu celular dentro de casa. Com o aparelho, o suspeito saiu para a rua e fugiu. Os familiares contaram à Polícia Militar que o homem já teria sido internado por problemas psicológicos por conta do uso de entorpecentes no passado. A polícia chegou a fazer buscas, mas o suspeito não foi localizado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil. A corporação enviou nota sobre os crimes e disse que os quatro casos estão sendo investigados pela delegacia de onde ocorreram os fatos. Os inquéritos policiais estão em andamento e não há outras informações que possam ser repassadas, segundo a Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 181.