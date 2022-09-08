Profissionais de enfermagem realizam novo protesto em Linhares

Um grupo de profissionais de enfermagem realiza uma nova manifestação contra a suspensão do piso salarial da categoria na noite desta quinta-feira (8) na BR 101, na altura da ponte Joaquim Calmon, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O local dá acesso à região central da cidade. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o tráfego chegou a ser controlado com operação de pare e siga por mais de uma hora, após ocupação de uma das pistas pelos manifestantes, mas já está liberado.
A manifestação teve início na praça Nestor Gomes, no centro de Linhares, por volta das 16h30. Os profissionais depois caminharam até o ponto onde estão no momento, informou uma participante. Ainda não há estimativa de quantas pessoas ocupam a rodovia, nem previsão para o término do ato. A PRF está acompanhando a situação e orienta a passagem de veículos pela via.
É o segundo dia consecutivo em que há protestos de profissionais de enfermagem em Linhares. Cerca de 50 pessoas realizaram um ato no mesmo local no fim da tarde de quarta-feira (7). Ibiraçu também teve o registro de manifestação sobre o tema nesse dia.
A lei que criou um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros, aprovada pela Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), foi suspensa no último domingo (4) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e é o motivo dos protestos.