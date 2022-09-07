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Trânsito

Moradores protestam contra motociclistas na passarela, em Linhares

O dia de 7 de setembro, em Linhares, Norte do Estado, começou com protesto dos moradores do bairro Palmital
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 set 2022 às 13:04

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 13:04

O dia de 7 de setembro, em Linhares, Norte do Estado, começou com protesto dos moradores do bairro Palmital. A manifestação aconteceu na passarela que liga o bairro Palmital ao bairro São José.
A Polícia Militar esteve no local e fez o policiamento na região. Segundo os militares, a ação contou com cerca de 30 pessoas que bloquearam uma parte da via, que foi tomada por pessoas e arbustos. A reivindicação dos moradores é para que a passarela seja direcionada somente para pedestres e ciclistas, sem permissão para motociclistas trafegarem pela via.
Moradores do bairro Palmital, em Linhares, protestam contra motociclistas na passarela
Moradores do bairro Palmital, em Linhares, protestam contra motociclistas na passarela Crédito: Divulgação
A passarela foi inaugurada no dia 26 de agosto. O problema é que para os moradores do bairro Palmital a passarela aumentou o fluxo de motociclistas na região, e isso tem causado transtornos.
A principal preocupação deles é com as crianças que moram na Av. Dom Lucas Moreira Neves. Os moradores temem acidentes de trânsito. “Olha, criança não pode ficar mais na rua. Pilotos passam aqui empinando moto. Teve assalto na rua, coisa que não tinha. A rua, que era tranquila, ficou perigosa porque tem mais movimento agora. O que a gente espera com essa manifestação pacifica é evitar um acidente grave aqui”, desabafa o morador Márcio Mello, que é técnico de segurança.
Por meio de nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informou que a passarela foi projetada para melhorar a conectividade e mobilidade da região.
Disse também que a Guarda Municipal tem feito um trabalho educativo para organizar o trânsito no local, com campanhas educativas no trecho. Para fiscalizar infrações de trânsito, o município pretende instalar câmera de videomonitoramento.

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