Vídeo: acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Linhares

Um acidente na tarde desta terça-feira (6) em um cruzamento no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra quando a moto se choca contra a lateral do carro e o motociclista é arremessado por cima do veículo. Ele e o motorista do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Nas imagens é possível ver que o motociclista cai no chão e para sentado. Segundo a Polícia Militar, ele precisou ser levado para o Hospital Geral de Linhares. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. Já o condutor do carro recebeu o socorro no local e não precisou de atendimento hospitalar.
De acordo com a PM, o cruzamento não tem sinalização, mas a preferência era do carro. A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Linhares a respeito e, assim que houver um retorno, este texto será atualizado.