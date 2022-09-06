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No cruzamento

Vídeo: acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Linhares

Motociclista e motorista do outro automóvel foram socorridos pelo Samu; batida aconteceu no bairro Interlagos, na tarde desta terça-feira (6)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 set 2022 às 15:56

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 15:56

Um acidente na tarde desta terça-feira (6) em um cruzamento no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra quando a moto se choca contra a lateral do carro e o motociclista é arremessado por cima do veículo. Ele e o motorista do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Nas imagens é possível ver que o motociclista cai no chão e para sentado. Segundo a Polícia Militar, ele precisou ser levado para o Hospital Geral de Linhares. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. Já o condutor do carro recebeu o socorro no local e não precisou de atendimento hospitalar.
De acordo com a PM, o cruzamento não tem sinalização, mas a preferência era do carro. A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Linhares a respeito e, assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

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