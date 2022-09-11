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Incêndio que já dura duas semanas destrói Mata Atlântica em Linhares

Fogo começou no dia 27 de agosto e foi completamente apagado nesta segunda-feira (12) pelo Corpo de Bombeiros; área pertence à empresa Suzano
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 set 2022 às 12:21

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 12:21

Um incêndio que começou no dia 27 de agosto no distrito de Bebedouro, em LinharesNorte do Espírito Santo, consumiu uma área de preservação de Mata Atlântica até esta segunda-feira (12). Devido ao tempo seco e ao vento, o fogo se alastrou pela região e, segundo produtores rurais, chegou a atingir áreas de pastos de propriedades vizinhas. 
Vídeos registrados na sexta-feira (9) e também no sábado (10) mostram a destruição causada pelas chamas, que já duraram mais de duas semanas. O local é uma área de preservação permanente, às margens do Rio Doce, e pertence à Suzano. 
Segundo os Bombeiros, produtores rurais fizeram um acionamento no dia 27 de agosto sobre o incêndio. Eles relataram que as chamas teriam começado quando um fio de alta tensão caiu sobre a mata. Alguns pequenos focos foram contidos para impedir que as chamas chegassem a uma estrada. No último dia 5, a equipe foi acionada novamente para apagar os focos que continuavam na mata.
O produtor rural José Casati, que teve parte da propriedade atingida pelo incêndio e um pasto queimado, disse que a Suzano se comprometeu a enviar um caminhão para fazer um aceiro — faixa que divide a área do fogo, com o objetivo de impedir que a extensão do foco aumente. 
À reportagem da TV Gazeta Norte, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio tinha sido controlado pela brigada de incêndio da Suzano, mas resquícios do fogo voltaram a atingir a área no final de semana. Os militares retornaram ao local nesta segunda-feira (12) e, segundo eles, o fogo foi apagado.

O QUE DIZ A SUZANO

"As equipes da Suzano vêm monitorando o incêndio na área informada desde o início da ocorrência. O combate já vinha sendo realizado, mas o tempo seco, os fortes ventos e a dificuldade de acesso ao local dificultam a extinção total dos focos. A empresa continua monitorando e fazendo o combate aos focos com sua equipe de proteção florestal, carros-pipa e tratores para construção de aceiros de forma preventiva. Os focos estão controlados e a empresa mantém equipes no local fazendo o monitoramento.
A Suzano mantém um amplo sistema de monitoramento e prevenção de incêndios em áreas florestais e conta, inclusive, com uma Central de Operações Integradas (COI), um canal gratuito e aberto 24 horas para receber denúncias e informações de ocorrências como incêndios e outras. O canal pode ser acionado pelo telefone 0800 771 1418. A denúncia é anônima e permite que a empresa atue com agilidade para minimizar danos relacionados a ocorrências em áreas florestais."

Atualização

12/09/2022 - 9:45
Na noite desta segunda-feira (12), a TV Gazeta Norte apurou, junto ao Corpo de Bombeiros, que o incêndio foi apagado. O texto foi atualizado.

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