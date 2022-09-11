Incêndio que já dura duas semanas destrói Mata Atlântica em Linhares

Um incêndio que começou no dia 27 de agosto no distrito de Bebedouro, em Linhares Norte do Espírito Santo , consumiu uma área de preservação de Mata Atlântica até esta segunda-feira (12). Devido ao tempo seco e ao vento, o fogo se alastrou pela região e, segundo produtores rurais, chegou a atingir áreas de pastos de propriedades vizinhas.

Vídeos registrados na sexta-feira (9) e também no sábado (10) mostram a destruição causada pelas chamas, que já duraram mais de duas semanas. O local é uma área de preservação permanente, às margens do Rio Doce , e pertence à Suzano.

Segundo os Bombeiros , produtores rurais fizeram um acionamento no dia 27 de agosto sobre o incêndio. Eles relataram que as chamas teriam começado quando um fio de alta tensão caiu sobre a mata. Alguns pequenos focos foram contidos para impedir que as chamas chegassem a uma estrada. No último dia 5, a equipe foi acionada novamente para apagar os focos que continuavam na mata.

O produtor rural José Casati, que teve parte da propriedade atingida pelo incêndio e um pasto queimado, disse que a Suzano se comprometeu a enviar um caminhão para fazer um aceiro — faixa que divide a área do fogo, com o objetivo de impedir que a extensão do foco aumente.

TV Gazeta Norte, o À reportagem da, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio tinha sido controlado pela brigada de incêndio da Suzano, mas resquícios do fogo voltaram a atingir a área no final de semana. Os militares retornaram ao local nesta segunda-feira (12) e, segundo eles, o fogo foi apagado.

O QUE DIZ A SUZANO

"As equipes da Suzano vêm monitorando o incêndio na área informada desde o início da ocorrência. O combate já vinha sendo realizado, mas o tempo seco, os fortes ventos e a dificuldade de acesso ao local dificultam a extinção total dos focos. A empresa continua monitorando e fazendo o combate aos focos com sua equipe de proteção florestal, carros-pipa e tratores para construção de aceiros de forma preventiva. Os focos estão controlados e a empresa mantém equipes no local fazendo o monitoramento.

A Suzano mantém um amplo sistema de monitoramento e prevenção de incêndios em áreas florestais e conta, inclusive, com uma Central de Operações Integradas (COI), um canal gratuito e aberto 24 horas para receber denúncias e informações de ocorrências como incêndios e outras. O canal pode ser acionado pelo telefone 0800 771 1418. A denúncia é anônima e permite que a empresa atue com agilidade para minimizar danos relacionados a ocorrências em áreas florestais."