Um carro saiu da pista e bateu em uma árvore após se envolver em um acidente na Rodovia Jorge Feres, em Piúma, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na madrugada do último domingo (11).
Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar as consequências do impacto, que ficaram por toda a lataria do veículo. O teto do carro chegou a soltar do para-brisa, que ficou totalmente trincado.
Carro sai da pista e bate em árvore em acidente em Piúma
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local, mas os ocupantes do automóvel já tinham sido socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles, nem outros detalhes do acidente.
A Polícia Civil afirmou que não foi acionada para a ocorrência.