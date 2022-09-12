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Carro sai da pista e bate em árvore em acidente em Piúma

Veículo ficou completamente danificado após a batida que aconteceu no último domingo (11), na Rodovia Jorge Feres; não se sabe estado de saúde das vítimas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 set 2022 às 18:13

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 18:13

Carro sai da pista e bate em árvore em acidente em Piúma
A lataria do carro ficou danificada após o acidente que aconteceu na Rodovia Jorge Feres, em Piúma Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um carro saiu da pista e bateu em uma árvore após se envolver em um acidente na Rodovia Jorge Feres, em Piúma, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na madrugada do último domingo (11).
Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar as consequências do impacto, que ficaram por toda a lataria do veículo. O teto do carro chegou a soltar do para-brisa, que ficou totalmente trincado.

Carro sai da pista e bate em árvore em acidente em Piúma

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local, mas os ocupantes do automóvel já tinham sido socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles, nem outros detalhes do acidente.
Polícia Civil afirmou que não foi acionada para a ocorrência.

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