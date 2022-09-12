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Mau cheiro

Moradores reclamam de descarte irregular de peixes no cais de Piúma

Quem vive na região diz que situação fica insuportável na maré baixa; prefeitura local prevê entrega de câmara específica para descarte até o final deste ano
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 set 2022 às 15:46

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 15:46

Moradores reclamam do descarte irregular de restos de peixes no cais de Piúma
Descarte irregular de restos de peixes tem ocorrido no cais de Piúma, no Sul do Espírito Santo Crédito: Filipe Vargas
Moradores de Piúma estão incomodados com o descarte irregular de restos de peixes no cais da cidade, que fica no Sul do Estado. Eles alegam que a quantidade de animais descartada é muito grande, e o lugar impróprio para tal atividade.
De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, o local improvisado na beira do rio de Piúma se tornou um verdadeiro depósito de restos de peixes. No vídeo abaixo, um morador do município reclama do forte mau cheiro e mostra que a situação piora quando a maré está baixa. Veja:
Dono de uma peixaria, Aldinei Freire contou que não aguenta mais esse problema. “A situação aqui já vem se agravando há mais de 20 anos. A gente não está suportando mais essa sujeira. Eu que sou um dono de peixaria fico doente em ter que jogar um resíduo aqui”, desabafou.
Para o comerciante Lauro José dos Santos, dormir tem se tornado um desafio por causa do cheiro ruim. “Tem noite que eu não durmo ali na minha casa por causa da podridão. Eu já quis até vender o meu imóvel, porque não estava aguentando mais”, contou.
De acordo com moradores e pescadores, essa situação na beira do rio de Piúma só ameniza quando a maré sobe.
"Quando a maré seca, aquele mau cheiro sobe, exala tudo e ninguém aguenta."
Aldinei Freire - Dono de peixaria
O descarte dos restos de peixes, segundo os próprios moradores, poderia ocorrer da forma adequada se houvesse um espaço no município para isso. “Tem dez peixarias em Piúma, todas jogam (os restos de peixe) aqui no rio. A gente quer que os órgãos competentes indiquem um caminho, o que fazer com isso”, pediu Lauro José.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, informou que fiscaliza o local para evitar o problema. “Ressaltamos, ainda, que o projeto de readequação do Mercado Municipal de Peixes encontra-se em fase de finalização, com previsão de entrega ainda neste ano”, disse. 
Moradores reclamam do descarte irregular de restos de peixes no cais de Piúma
Os restos de vísceras de peixes têm sido descartados na beira do rio de Piúma Crédito: Filipe Vargas
De acordo com o órgão, neste projeto haverá uma câmara para descarte de vísceras. “Além disso, o projeto do píer está pronto para execução, no qual será facilitado o embarque e desembarque dos barcos, proporcionando maior dignidade aos pescadores”, comunicou.
O município ainda afirmou que está em contato com uma empresa especializada em usar os restos de peixes como matéria-prima para ração de animais, sendo essa uma solução ecologicamente "viável e benéfica a todos". “Mesmo com esses esforços, é importante a conscientização dos pescadores e moradores para evitar o descarte irregular nas margens dos rios”, concluiu.
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