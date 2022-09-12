Acidente entre carro e carreta interdita trecho da BR 101 na Serra

Atualização
12/09/2022 - 3:01
O trânsito foi totalmente liberado no trecho do acidente às 14h20. O texto foi atualizado.
Um acidente entre um carro e uma carreta, na altura de Planalto Serrano, na Serra, deixou parte da BR 101 interditada, no quilômetro 259, no início da manhã desta segunda-feira (12). A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 8h16 e uma pessoa ficou ferida no acidente.
Uma faixa em cada sentido da pista ficou interditada para atendimento da ocorrência e os veículos trafegavam por um desvio. O trânsito foi totalmente liberado somente às 14h20. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que a carga levada pela carreta se espalhou na pista após o acidente.
A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica da ocorrência. A Eco101 disse que a pessoa ferida foi socorrida e encaminhada a um hospital.