Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101, em São Mateus

O carro Palio de cor prata ficou arruinado após o acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Redes sociais

Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito na BR 101, no Km 79,2, na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado . O fato ocorreu no início da tarde deste sábado (10), em cima de uma ponte.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 12h55, no sentido norte (Bahia). Recursos da concessionária como ambulância, viatura e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. "A faixa 1 ficou interditada e foi liberada às 14h22", comunicou, em nota.

A PRF disse que o acidente aconteceu em cima de uma ponte. O carro Palio de cor prata colidiu com a traseira da mureta de concreto da ponte, após perder o controle.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo quase caiu da ponte e isso só não ocorreu pois, ao bater na mureta, voltou para o meio da pista.

O carro colidiu com a traseira da mureta de concreto da ponte, após perder o controle na zona rural de São Mateus Crédito: Redes sociais

As duas pessoas feridas foram removidas do local e levadas ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no município.