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Norte do ES

Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101 em São Mateus

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista de um carro Palio cor prata perdeu o controle e quase caiu de uma ponte
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 set 2022 às 18:41

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 18:41

Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101, em São Mateus
O carro Palio de cor prata ficou arruinado após o acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Redes sociais
Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito na BR 101, no Km 79,2, na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado. O fato ocorreu no início da tarde deste sábado (10), em cima de uma ponte.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 12h55, no sentido norte (Bahia). Recursos da concessionária como ambulância, viatura e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. "A faixa 1 ficou interditada e foi liberada às 14h22", comunicou, em nota.
A PRF disse que o acidente aconteceu em cima de uma ponte. O carro Palio de cor prata colidiu com a traseira da mureta de concreto da ponte, após perder o controle. 
Ainda de acordo com a PRF, o veículo quase caiu da ponte e isso só não ocorreu pois, ao bater na mureta, voltou para o meio da pista.
Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101, em São Mateus
O carro colidiu com a traseira da mureta de concreto da ponte, após perder o controle na zona rural de São Mateus Crédito: Redes sociais
As duas pessoas feridas foram removidas do local e levadas ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no município.
Na manhã desta segunda-feira (12), a PRF comunicou, em nota, que o condutor do veículo e o passageiro, uma criança de sete anos, sofreram lesões leves.

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