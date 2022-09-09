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Proprietário reagiu

Vídeo: tentativa de assalto acaba com tiros e dois presos em São Mateus

Crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Sernamby; dois suspeitos foram baleados e acabaram detidos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 set 2022 às 19:01

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 19:01

Uma tentativa de assalto a uma loja de roupas na tarde desta sexta-feira (9) em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminou mal para os criminosos. Segundo a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento reagiu e conseguiu balear dois dos suspeitos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança que filmaram a rua e o interior do local.
As imagens mostram quando três homens, usando capacete, entram na loja. Dentro dela, os suspeitos apontaram uma arma e renderam uma funcionária, mas pouco depois é possível ver outra pessoa, de dentro do estabelecimento, disparando contra os indivíduos. Uma das gravações registrou os homens se empurrando contra a porta, tentando fugir. Um deles cai no chão, ferido.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Sernamby. Conforme relatado pelo proprietário aos policiais, ele estava no andar superior da loja, quando ouviu os criminosos anunciando o assalto no piso inferior. Os tiros teriam sido dados por ele em legítima defesa.
“Quando ele desceu as escadas com a arma, um dos criminosos o teria visualizado e apontado o revólver na direção do dono, momento em que este atirou. No local foram apreendidos um revólver e duas motocicletas com restrição de furto e roubo, usadas pelos suspeitos", disse a corporação.
Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos que foram baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O terceiro suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado e as buscas continuam para localizá-lo.

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