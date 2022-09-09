Vídeo: tentativa de assalto acaba com tiros e dois presos em São Mateus

As imagens mostram quando três homens, usando capacete, entram na loja. Dentro dela, os suspeitos apontaram uma arma e renderam uma funcionária, mas pouco depois é possível ver outra pessoa, de dentro do estabelecimento, disparando contra os indivíduos. Uma das gravações registrou os homens se empurrando contra a porta, tentando fugir. Um deles cai no chão, ferido.