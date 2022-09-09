Padrasto suspeito de matar enteado na frente da mãe é preso na Serra

Jessé da Silva Rangel – um homem de 60 anos apontado como responsável por matar o enteado na Serra – foi preso pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele deu entrada no sistema prisional no último dia 2 de setembro. Ele é suspeito de matar Cosme Eduardo de Jesus Nascimento a facadas no final de agosto deste ano. Após o crime, o padrasto da vítima fugiu.
Chorando a morte do filho, a mãe de Cosme contou sentir um certo alívio ao saber da prisão do ex-marido. A mulher, que prefere não se identificar, afirmou que não ficou sabendo da prisão até ir a uma delegacia da Grande Vitória, no próprio dia 2. O suspeito teria sido preso durante aquela manhã, em Baixo Guandu, cidade do Noroeste do Espírito Santo.
O crime ocorreu durante uma briga, na casa onde os envolvidos moravam. Foi a mãe da vítima quem acionou a Polícia Militar, informando que o filho havia sido esfaqueado pelo ex-marido dela, que ainda vivia na residência. A mãe relata ter vivido 15 anos ao lado do suspeito, em uma rotina de ameaças e agressões. Ele não queria sair de casa, apesar dos pedidos dela.
"Eu preferiria ter morrido no lugar do meu filho. Sei que eu teria ido se ele não estivesse em casa. Eu tinha tanto medo... Só quem passa entende o que acontece. A gente não fica com essas pessoas porque quer. A gente se sente refém, obrigada a ficar"
A mãe de Cosme Eduardo também afirmou à reportagem de A Gazeta que fez um boletim de ocorrência contra Jessé da Silva Rangel três dias após o crime, cometido no bairro Maria Niobe. No entanto, ela diz que não tem condições financeiras de procurar um advogado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A reportagem perguntou em que circunstâncias e onde Jessé foi preso, mas não houve retorno. Segundo a corporação, não há mais informações que possam ser divulgadas no momento.
MORTO NA FRENTE DA MÃE: RELEMBRE O CASO
Durante a noite de 22 de agosto deste ano, Cosme Eduardo de Jesus Nascimento, de 35 anos, foi morto a facadas na frente da mãe, dentro da casa em que moravam, no bairro Maria Niobe, na Serra. Na mesma residência vivia o suspeito e ex-marido dela, Jessé da Silva Rangel.
Segundo a Polícia Militar, a mãe de Cosme disse que o filho levou duas facadas: uma na barriga e outra no coração. Após os golpes, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde foi atendido. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Devido ao término de um relacionamento, Cosme Eduardo tinha voltado para a casa da mãe e, há poucos meses, havia levado os filhos para morar com eles, o que teria estressado Jessé e motivado a briga que culminou no assassinato. Na data, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado.