Filho é amarrado em árvore após agredir os pais a pauladas em Vila Velha

Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra Crédito: Samy Ferreira

Um homem de 33 anos foi amarrado em uma árvore após agredir os pais a pauladas no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (8). O agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado ao sistema penitenciário.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o homem não tinha uma boa relação com a família há pelo menos sete anos e não frequentava mais a casa dos pais. No entanto, nesta quinta-feira (8), teria chegado descontrolado e partido para cima dos pais com um pedaço de madeira, além de quebrar vários objetos da casa.

A família disse não saber o que motivou o homem a agredir os pais. Para contê-lo, foi necessários que vizinhos o amarassem em uma árvore.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada por um solicitante que relatou que um homem estaria em uma residência do bairro Ilha das Flore, agredindo o pai de 56 anos e a mãe de 51 com um pedaço de madeira.

Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra Crédito: Samy Ferreira

“No local, os policiais se depararam com o senhor amarrado com uma corda tentando conter o filho. As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo e não sabiam informar o motivo das agressões vindas do filho, que há tempos não viam, visto que ele não morava mais no local”, afirmou a corporação, em nota.

Questionado pelos policiais, o suspeito de 33 anos disse que o motivo da agressão seria o fato de estar cansado de ouvir pessoas dizendo que os pais viviam reclamando que ele não iria visitá-los e não se importava de saber como estavam. As partes foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha.