Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Filho é amarrado em árvore após agredir os pais a pauladas em Vila Velha

Polícia Civil afirmou que o homem de 33 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado ao sistema penitenciário
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2022 às 13:18

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 13:18

Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra
Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra Crédito: Samy Ferreira
Um homem de 33 anos foi amarrado em uma árvore após agredir os pais a pauladas no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (8). O agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado ao sistema penitenciário.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o homem não tinha uma boa relação com a família há pelo menos sete anos e não frequentava mais a casa dos pais. No entanto, nesta quinta-feira (8), teria chegado descontrolado e partido para cima dos pais com um pedaço de madeira, além de quebrar vários objetos da casa.
A família disse não saber o que motivou o homem a agredir os pais. Para contê-lo, foi necessários que vizinhos o amarassem em uma árvore.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada por um solicitante que relatou que um homem estaria em uma residência do bairro Ilha das Flore, agredindo o pai de 56 anos e a mãe de 51 com um pedaço de madeira.
Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra
Filho é amarrado em árvore após agredir pais a pauladas na Serra Crédito: Samy Ferreira
“No local, os policiais se depararam com o senhor amarrado com uma corda tentando conter o filho. As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo e não sabiam informar o motivo das agressões vindas do filho, que há tempos não viam, visto que ele não morava mais no local”, afirmou a corporação, em nota.
Questionado pelos policiais, o suspeito de 33 anos disse que o motivo da agressão seria o fato de estar cansado de ouvir pessoas dizendo que os pais viviam reclamando que ele não iria visitá-los e não se importava de saber como estavam. As partes foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados