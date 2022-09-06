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Norte do ES

Chapas de granito caem sobre funcionários de marmoraria em São Mateus

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 set 2022 às 18:56

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 18:56

Dois funcionários de uma marmoraria ficaram feridos após chapas de granito caírem sobre eles no fim da tarde desta terça-feira (6), em São Mateus
Resgate foi acionado após funcionários de marmoraria ficarem feridos Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois funcionários de uma marmoraria ficaram feridos após chapas de granito caírem sobre eles no fim da tarde desta terça-feira (6), em São MateusNorte do Espírito Santo. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no município.
O acidente teria ocorrido após uma das chapas ser retirada do local onde estava, o que, possivelmente, desestabilizou as outras pedras que caíram em cima dos funcionários.
Em nota enviada no dia seguinte ao acidente, o Corpo de Bombeiros informou que, quando militares chegaram ao local, uma das vítimas estava em pé, consciente, mas com as duas pernas presas entre as chapas de granito. Ele também apresentava ferimento no rosto. O outro homem envolvido no acidente estava no chão, consciente, e reclamando de dores nas costas.  O Samu/192 também foi acionado.
"A equipe do Samu prestou socorro à vítima que estava deitada, enquanto o Corpo de Bombeiros realizou o atendimento ao homem que estava preso, fazendo a remoção das chapas e estabilização da vítima, com curativo na face e oferta de oxigênio. Após estabilização, as duas vítimas foram transportadas pela ambulância do Samu para o hospital", finalizou.
Em contato com a Redação, a cunhada de umas das vítimas relatou que não houve esmagamento, conforme informado inicialmente por bombeiros no local. "Ele quebrou o maxilar e deve passar por mais cirurgias", disse. 

Atualização

16/09/2022 - 5:31
Após a publicação da matéria, a cunhada de uma das vítimas explicou que não houve esmagamento, conforme informado inicialmente por bombeiros no local. Segundo ela, o cunhado teve ferimentos no maxilar e deve passar por cirurgias. O texto foi atualizado.

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