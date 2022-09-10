Motorista perde o controle e atropela homem de 75 anos em Vitória

Veículo só parou após bater em uma placa de sinalização Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um homem de 75 anos acabou ferido após ser atropelado, no início da manhã deste sábado (10), no bairro Vila Rubim , em Vitória . Ele estava aguardando o sinal abrir para atravessar a rua quando foi atingido.

De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o motorista do Renault Duster branco, um homem de 73 anos, estava a caminho do Jockey Clube, em Vila Velha, quando foi fechado por outro veículo. Nesse momento, ele perdeu o controle do carro e bateu no poste que sustenta o semáforo, local onde a vítima de 75 anos estava.

O automóvel só parou após bater em uma placa de sinalização.

A autônoma Marlene Flores contou que, depois de atingido, o homem disse que estava bem. "Ele estava sentado, tomou um remédio para dor e mandaram chamar a sobrinha dele. Depois ligaram para o socorro vir pegá-lo."

O homem teve ferimentos na perna e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. No início da tarde, o filho dele informou à TV Gazeta que o pai estava bem e em casa.