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Vila Rubim

Motorista perde o controle e atropela homem de 75 anos em Vitória

Vítima teve ferimentos leves na perna; acidente aconteceu na manhã deste sábado (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2022 às 15:18

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 15:18

Vítima teve ferimentos leves na perna e já está em casa; caso aconteceu na manhã deste sábado (10), na Vila Rubim
Veículo só parou após bater em uma placa de sinalização Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um homem de 75 anos acabou ferido após ser atropelado, no início da manhã deste sábado (10), no bairro Vila Rubim, em Vitória. Ele estava aguardando o sinal abrir para atravessar a rua quando foi atingido.
De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o motorista do Renault Duster branco, um homem de 73 anos, estava a caminho do Jockey Clube, em Vila Velha, quando foi fechado por outro veículo. Nesse momento, ele perdeu o controle do carro e bateu no poste que sustenta o semáforo, local onde a vítima de 75 anos estava.
O automóvel só parou após bater em uma placa de sinalização. 
A autônoma Marlene Flores contou que, depois de atingido, o homem disse que estava bem. "Ele estava sentado, tomou um remédio para dor e mandaram chamar a sobrinha dele. Depois ligaram para o socorro vir pegá-lo."
O homem teve ferimentos na perna e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. No início da tarde, o filho dele informou à TV Gazeta que o pai estava bem e em casa.
O motorista do Duster teve apenas ferimentos na boca. O carro foi guinchado. 

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