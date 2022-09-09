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Santa Maria de Jetibá

Motociclista morre em acidente com retroescavadeira no ES

Câmera de monitoramento flagrou a trágica colisão. Motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 set 2022 às 14:53

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 14:53

Um motociclista de 26 anos que passava pela localidade de Santa Luzia, no município de Santa Maria de Jetibá,  Região Serrana do Espírito Santo, morreu na noite de quinta-feira (8) após bater na concha (responsável pela escavação) de uma retroescavadeira que estava entrando no asfalto. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi arremessada após a colisão.
O motorista da retroescavadeira relatou à Polícia Militar que trabalhava com a máquina em uma obra de terraplanagem no local. Quando terminou o trabalho, ele teria sido surpreendido pelo motociclista, que estaria trafegando em alta velocidade e colidiu contra a concha da retroescavadeira. O condutor afirmou à polícia que o local estava devidamente sinalizado. 
Jovem de 26 anos morreu após bater em retroescavadeira
Jovem de 26 anos morreu após bater em retroescavadeira Crédito: Leitor | A Gazeta
A vítima chegou a ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e encaminhada ao Hospital Concórdia, porém teve a morte confirmada após dar entrada na unidade de saúde.
O condutor da retroescavadeira fez o teste o bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz.
A Polícia Civil confirmou que o motorista foi conduzido para prestar esclarecimentos e foi liberado. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor presta socorro à vítima, não é aplicada prisão em flagrante.
O caso foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Segundo a corporação, outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato.
Motociclista morre em acidente com retroescavadeira no ES

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