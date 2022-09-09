Motociclista morre em acidente com retroescavadeira no ES

O condutor da retroescavadeira fez o teste o bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz.

O caso foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Segundo a corporação, outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato.