Um acidente envolvendo dois veículos na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Taquara, na Serra, deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta sexta-feira (9). As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. Um carro vermelho tentava cruzar a avenida quando foi atingido por outro, de cor branca. A batida foi tão violenta que os dois veículos só pararam na outra pista, na contramão da avenida.
No carro vermelho, estavam uma mulher de 27 anos, grávida de oito meses, e o marido dela. Um familiar contou à reportagem da TV Gazeta que o casal estava indo ao supermercado. Apesar do impacto do acidente, a grávida e o marido estão bem, conforme disse esse familiar.
Acidente deixa grávida e marido feridos na Avenida Norte Sul na Serra
Segundo um guarda de trânsito que esteve no atendimento à ocorrência, a manobra do carro vermelho foi realizada de acordo com as normas. No local, é permitida a saída do bairro em direção à avenida. No entanto, a preferência era do carro branco, que já estava trafegando na via principal.
De acordo com a Prefeitura da Serra, o Departamento de Operações de Trânsito esteve no local para atender a ocorrência. A Avenida Norte Sul chegou a ser interditada no sentido norte, em direção a Barcelona, mas já foi liberada. A entrada do bairro Taquara pela avenida teve de ser parcialmente fechada.
A Polícia Militar informou que o casal ferido foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a hospitais da região.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que uma ação penal só é iniciada após a manifestação de alguma vítima, o que não ocorreu até o momento. A corporação orientou que os envolvidos no acidente procurem uma delegacia para o registro de um boletim de ocorrência.