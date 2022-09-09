Um acidente envolvendo dois veículos na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Taquara, na Serra , deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta sexta-feira (9). As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. Um carro vermelho tentava cruzar a avenida quando foi atingido por outro, de cor branca. A batida foi tão violenta que os dois veículos só pararam na outra pista, na contramão da avenida.

No carro vermelho, estavam uma mulher de 27 anos, grávida de oito meses, e o marido dela. Um familiar contou à reportagem da TV Gazeta que o casal estava indo ao supermercado. Apesar do impacto do acidente, a grávida e o marido estão bem, conforme disse esse familiar.

Acidente deixa grávida e marido feridos na Avenida Norte Sul na Serra

Segundo um guarda de trânsito que esteve no atendimento à ocorrência, a manobra do carro vermelho foi realizada de acordo com as normas. No local, é permitida a saída do bairro em direção à avenida. No entanto, a preferência era do carro branco, que já estava trafegando na via principal.

De acordo com a Prefeitura da Serra , o Departamento de Operações de Trânsito esteve no local para atender a ocorrência. A Avenida Norte Sul chegou a ser interditada no sentido norte, em direção a Barcelona, mas já foi liberada. A entrada do bairro Taquara pela avenida teve de ser parcialmente fechada.

A Polícia Militar informou que o casal ferido foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a hospitais da região.