Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista morre ao bater contra van na BR 101 em Anchieta

Acidente interditou pista no Km 363 da rodovia por quase cinco horas. Segundo a PRF, motorista do carro provavelmente estava em alta velocidade
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 set 2022 às 15:44

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 15:44

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (7), na BR 101 em Anchieta, no Sul do Estado. A pista ficou interditada das 8h30 até às 13h10, próximo ao Km 363.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi entre um carro e uma van. O veículo modelo Honda Civic estava provavelmente em alta velocidade, no sentido Norte, quando saiu da sua pista e colidiu frontalmente com a van, que seguia no sentido contrário. O motorista do carro morreu.
Acidente entre carro e van na BR 101 em Anchieta deixa vítimas
Acidente entre carro e van na BR 101 em Anchieta deixa vítimas Crédito: Reprodução
Na van estava um casal, que foi socorrido e levado para o hospital. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h34. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. 
Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.

Veja Também

Interdições: saiba como está o trânsito na Grande Vitória com manifestações

Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão em Alegre

Vídeo: acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta BR 101 Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados