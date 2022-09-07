Motorista morre ao bater contra van na BR 101 em Anchieta

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (7), na BR 101 em Anchieta, no Sul do Estado. A pista ficou interditada das 8h30 até às 13h10, próximo ao Km 363.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi entre um carro e uma van. O veículo modelo Honda Civic estava provavelmente em alta velocidade, no sentido Norte, quando saiu da sua pista e colidiu frontalmente com a van, que seguia no sentido contrário. O motorista do carro morreu.
Na van estava um casal, que foi socorrido e levado para o hospital. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h34. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML.
Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.