Cachoeiro é a segunda cidade do ES com mais acidentes com mortes

Em 2022, foram registrados 27 acidentes de trânsito com mortes em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes

Conforme apurou a TV Gazeta Sul, os números refletem a alta incidência de infrações de trânsito envolvendo a falta do cinto de segurança e a conversão em locais proibidos, além de multas por uso de celular no volante.

198 multas e acidentes por conversões em locais proibidos no município. Para o gerente de educação de trânsito Paulo Bento, as pessoas precisam ter mais consciência ao dirigir. As ocorrências, portanto, muitas vezes têm relação com a imprudência do motorista, que não está atento às leis de trânsito. Conforme dados da prefeitura de Cachoeiro , de janeiro a agosto deste ano foram registradosmultas e acidentes por conversões em locais proibidos no município. Para o gerente de educação de trânsito Paulo Bento, as pessoas precisam ter mais consciência ao dirigir.

Ele cita como exemplo a Avenida Jones dos Santos Neves, no sentido Trevo do IBC. "Ali tem acontecido muito acidente e é sinalizado. Se não tiver uma mudança de comportamento da sociedade e do condutor, a tendência dos acidentes é aumentar", avalia.

Há outras infrações com ainda mais registros no município. Em oito meses, mais de 2,6 mil pessoas foram flagradas usando o celular ao dirigir e 390 foram vistas sem o cinto de segurança, conforme divulgou a prefeitura.

Segundo o capitão Daniel Simonel, da Polícia Militar , é importante o motorista entender que usar o celular ao volante tira a atenção do trânsito, o que pode levar aos acidentes até fatais.

CACHOEIRO SUPEROU VITÓRIA

Apesar de Cachoeiro estar localizada no interior e ter frota de veículos menor, a cidade superou os números da Capital. De janeiro a julho, a Sesp contabilizou 27 acidentes no município do Sul capixaba, enquanto, em Vitória, foram 25.

“A gente tem aqui um trânsito bastante movimentado, com muitos veículos utilizando as vias. Somado a isso, muitas vezes a imprudência, a falta de cuidado com a própria segurança, resulta nesses números”, analisa o capitão Daniel.

O motorista de aplicativo Roberto Fernandes disse que tem um cuidado redobrado com o trânsito diário. ”A gente tem que dirigir com prudência, principalmente quando a gente está com um passageiro no carro”, afirmou.

Confira, a seguir, o ranking da Sesp, com dados de janeiro a julho de 2022, dos 10 municípios do Estado que tiveram mais acidentes com mortes:

Serra: 43 Cachoeiro de Itapemirim: 27

Vitória: 25

Linhares: 23

Vila Velha: 22

São Mateus: 20

Cariacica: 17

Colatina: 15

Nova Venécia: 13

Mimoso do Sul: 10

