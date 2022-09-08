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Cachoeiro é a segunda cidade do ES com mais acidentes com mortes

Levantamento da prefeitura indica a alta incidência de infrações, como falta do cinto de segurança, uso do celular e conversão em locais proibidos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 set 2022 às 17:44

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 17:44

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é a segunda cidade do Estado com mais mortes provocadas por acidentes de trânsito neste ano. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que divulgou um ranking com a Serra em primeiro e Vitória em terceiro lugar.
Cachoeiro é a segunda cidade do ES com mais acidentes com mortes
Em 2022, foram registrados 27 acidentes de trânsito com mortes em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes
Conforme apurou a TV Gazeta Sul, os números refletem a alta incidência de infrações de trânsito envolvendo a falta do cinto de segurança e a conversão em locais proibidos, além de multas por uso de celular no volante. 
As ocorrências, portanto, muitas vezes têm relação com a imprudência do motorista, que não está atento às leis de trânsito. Conforme dados da prefeitura de Cachoeiro, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 198 multas e acidentes por conversões em locais proibidos no município. Para o gerente de educação de trânsito Paulo Bento, as pessoas precisam ter mais consciência ao dirigir.
Ele cita como exemplo a Avenida Jones dos Santos Neves, no sentido Trevo do IBC. "Ali tem acontecido muito acidente e é sinalizado. Se não tiver uma mudança de comportamento da sociedade e do condutor, a tendência dos acidentes é aumentar", avalia.
Há outras infrações com ainda mais registros no município. Em oito meses, mais de 2,6 mil pessoas foram flagradas usando o celular ao dirigir e 390 foram vistas sem o cinto de segurança, conforme divulgou a prefeitura.
Segundo o capitão Daniel Simonel, da Polícia Militar, é importante o motorista entender que usar o celular ao volante tira a atenção do trânsito, o que pode levar aos acidentes até fatais.  

CACHOEIRO SUPEROU VITÓRIA

Apesar de Cachoeiro estar localizada no interior e ter frota de veículos menor, a cidade superou os números da Capital. De janeiro a julho, a Sesp contabilizou 27 acidentes no município do Sul capixaba, enquanto, em Vitória, foram 25. 
“A gente tem aqui um trânsito bastante movimentado, com muitos veículos utilizando as vias. Somado a isso, muitas vezes a imprudência, a falta de cuidado com a própria segurança, resulta nesses números”, analisa o capitão Daniel. 
O motorista de aplicativo Roberto Fernandes disse que tem um cuidado redobrado com o trânsito diário. ”A gente tem que dirigir com prudência, principalmente quando a gente está com um passageiro no carro”, afirmou.
Confira, a seguir, o ranking da Sesp, com dados de janeiro a julho de 2022, dos 10 municípios do Estado que tiveram mais acidentes com mortes:
  1. Serra: 43
  2. Cachoeiro de Itapemirim: 27
  3. Vitória: 25
  4. Linhares: 23
  5. Vila Velha: 22
  6. São Mateus: 20
  7. Cariacica: 17
  8. Colatina: 15
  9. Nova Venécia: 13
  10. Mimoso do Sul: 10
Com informações da TV Gazeta Sul.

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