Carreta carregada de carvão tomba e interdita BR 259, em João Neiva

Uma carreta que transportava carvão tombou na madrugada desta sexta-feira (9) na BR 259, na altura do km 15, no distrito de Cavalinho, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local ficou parcialmente interditado por cerca de 10 horas para a retirada da carga. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.
O acidente ocorreu por volta das 4 horas. Ainda não há informações sobre a dinâmica da ocorrência. O que se sabe é que a carreta tombou em uma curva e não houve colisão com outros veículos.
De acordo com a PRF, a equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) precisou retirar toda a carga para que o veículo fosse destombado. A pista só foi totalmente liberada por volta das 16h30.
As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem gravidade.