Homem morre atropelado na Rodovia do Contorno em Cariacica

Frente do carro ficou destruída, após o atropelamento. Diego Jabes morreu no local Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem de 31 anos morreu atropelado na noite do último sábado (3) na Rodovia do Contorno, em Cariacica . A vítima, Diego Jabes Sá Silva Rodrigues, voltava do trabalho e estava atravessando a pista, em direção a sua casa, no bairro Planeta, quando foi atingido e arremessado por 10 metros, segundo testemunhas. Ele morreu na hora.

Ainda de acordo com as testemunhas, depois do atropelamento, o motorista – identificado como Wesley Freire de Paula, de 43 anos, que trabalha como agente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) – fugiu sem prestar socorro à vítima.

O irmão de Diego, Jackson Sá, contou que foi avisado por um amigo de que o irmão havia sido atropelado. Ele disse que Wesley apresentava sinais de embriaguez e afirmou que Diego "entrou na frente" do carro.

"Um amigo nosso da rua avisou que meu irmão tinha sido atropelado no contorno. A primeira reação que eu tive foi sair correndo para saber o que eu poderia fazer. Ele aparentava estar muito nervoso, embriagado. Eu falei ‘rapaz, você matou meu irmão, você é doido’ e ele falou ‘não, eu não vi ele, ele entrou na minha frente’. Não tem como, quem dirige sabe que o primeiro reflexo é tirar o carro, ele não tirou", disse.

Ademildo Rodrigues, pai de Diego, disse que a morte do filho é uma dor muito grande, ainda mais pela forma repentina como aconteceu.

"É uma dor muito grande. Você cria com muita luta, quando chega alguém que ceifa a vida sem esperar. Só Deus mesmo", lamentou Ademildo Rodrigues, pai da vítima.

CARRO FICOU MUITO DANIFICADO

O carro que atropelou Diego ficou com a frente destruída. Testemunhas disseram que o motorista estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez.

Após o acidente, o motorista teria ido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O pai da vítima chegou a ir ao local, mas o motorista não foi encontrado.

SEM SINALIZAÇÃO

O local do acidente não tem faixa de pedestre, sinal de trânsito ou mesmo passarela para que os moradores possam fazer a travessia da rodovia.

"Essa rodovia é muito perigosa, ceifa vidas. Tinha que ter uma passarela, que prometem há muitos anos, mas a obra nunca acaba", disse o pai.

Agora a família pede por Justiça e mais estrutura na rodovia. "A gente apela para terem um pouco de consciência. O povo está sofrendo, tendo perdas. Essa rodovia é muito perigosa. Precisa de atenção das autoridades para que ninguém morra mais", apela o pai do rapaz.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado pela reportagem, mas ainda não deu retorno. Havendo resposta, a matéria será atualizada.

O QUE DIZ O IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que está ciente do caso e que um processo administrativo foi instaurado para apurar os fatos, bem como a conduta do agente.

O DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que a perícia da corporação foi acionada na noite deste sábado (3) para recolher o corpo de um homem, de 31 anos, vítima de atropelamento, na rodovia do Contorno, na BR 101, na altura do bairro Santana, em Cariacica. O corpo de Diego, conforme a polícia, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A polícia destacou que não localizou conduzidos pela PRF à Delegacia Regional da ocorrência.