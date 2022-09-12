Atenção, motoristas

Semáforo quebra e fica pendurado na Av. Paulino Muller, em Vitória

Prefeitura da Capital informou que batida causou o problema em Jucutuquara; agentes de trânsito orientam motoristas até substituição, diz município
Maria Fernanda Conti

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 19:23

Semáforo fica localizado na Avenida Paulino Muller, em Jucutuquara, Vitória. Crédito: Leitor | A Gazeta
Motoristas que passaram pela Avenida Paulino Muller, na altura do bairro Jucutuquara, em Vitória, se depararam com um semáforo quebrado na tarde desta segunda-feira (12). Um leitor de A Gazeta passou no local e fez o registro, reclamando da falta de sinalização no trecho.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), explicou que "uma batida no poste provocou o apagão". No entanto, não deu mais detalhes sobre o acidente nem informou por quanto tempo o semáforo ficou pendurado no local.
"Uma equipe foi enviada para dar manutenção, e a previsão é que o equipamento seja reposto e volte a funcionar no início da noite desta segunda-feira (12). Agentes de trânsito da Guarda Municipal estão no local, orientando motoristas", afirmou o município, em nota. 

