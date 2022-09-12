Semáforo quebra e fica pendurado na Av. Paulino Muller, em Vitória

Motoristas que passaram pela Avenida Paulino Muller, na altura do bairro Jucutuquara, em Vitória, se depararam com um semáforo quebrado na tarde desta segunda-feira (12). Um leitor de A Gazeta passou no local e fez o registro, reclamando da falta de sinalização no trecho.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), explicou que "uma batida no poste provocou o apagão". No entanto, não deu mais detalhes sobre o acidente nem informou por quanto tempo o semáforo ficou pendurado no local.
"Uma equipe foi enviada para dar manutenção, e a previsão é que o equipamento seja reposto e volte a funcionar no início da noite desta segunda-feira (12). Agentes de trânsito da Guarda Municipal estão no local, orientando motoristas", afirmou o município, em nota.