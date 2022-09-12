Andaime despenca e homens ficam pendurados em obra em Guarapari

O vídeo acima mostra o momento em que dois homens ficaram pendurados após um andaime despencar, na manhã desta segunda-feira (12), no Centro de Guarapari. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles não sofreram ferimentos e passam bem.
Segundo a corporação, os trabalhadores ficaram pendurados no prédio, que está em obras, por mais de dez minutos, até serem resgatados por colegas e outras pessoas que também estavam no local.
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil de Guarapari informou que esteve no local e precisou isolar a área para o resgate.
SEGUNDO CASO NO MÊS
Esta é a segunda vez que um andaime fica pendurado na Grande Vitória durante este mês de setembro. No último dia 1, outros dois trabalhadores passaram por momentos de tensão no bairro Itaparica, em Vila Velha. Veja:
Na ocasião, eles ficaram cerca de 20 minutos pendurados, até serem retirados por colegas da mesma empresa, que utilizaram outro andaime para resgatá-los. Eles também não se feriram.