Andaime despenca e homens ficam pendurados em obra em Guarapari

O vídeo acima mostra o momento em que dois homens ficaram pendurados após um andaime despencar, na manhã desta segunda-feira (12), no Centro de Guarapari. Segundo informações do Corpo de Bombeiros , eles não sofreram ferimentos e passam bem.

Segundo a corporação, os trabalhadores ficaram pendurados no prédio, que está em obras, por mais de dez minutos, até serem resgatados por colegas e outras pessoas que também estavam no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros ainda informou que, ao chegar na obra, os homens já haviam sido resgatados. Durante os procedimentos, a corporação verificou que os dois não ficaram feridos e que "não necessitavam de transporte" até alguma unidade médica.

Procurada pela reportagem, a Defesa Civil de Guarapari informou que esteve no local e precisou isolar a área para o resgate.

SEGUNDO CASO NO MÊS