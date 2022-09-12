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Andaime despenca e homens ficam pendurados em obra em Guarapari

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), em um prédio no Centro; segundo o Corpo de Bombeiros, trabalhadores não se feriram
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 set 2022 às 18:29

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 18:29

O vídeo acima mostra o momento em que dois homens ficaram pendurados após um andaime despencar, na manhã desta segunda-feira (12), no Centro de Guarapari. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles não sofreram ferimentos e passam bem. 
Segundo a corporação, os trabalhadores ficaram pendurados no prédio, que está em obras, por mais de dez minutos, até serem resgatados por colegas e outras pessoas que também estavam no local. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros ainda informou que, ao chegar na obra, os homens já haviam sido resgatados. Durante os procedimentos, a corporação verificou que os dois não ficaram feridos e que "não necessitavam de transporte" até alguma unidade médica.
Procurada pela reportagem, a Defesa Civil de Guarapari informou que esteve no local e precisou isolar a área para o resgate. 

SEGUNDO CASO NO MÊS

Esta é a segunda vez que um andaime fica pendurado na Grande Vitória durante este mês de setembro. No último dia 1, outros dois trabalhadores passaram por momentos de tensão no bairro Itaparica, em Vila Velha. Veja:
Na ocasião, eles ficaram cerca de 20 minutos pendurados, até serem retirados por colegas da mesma empresa, que utilizaram outro andaime para resgatá-los. Eles também não se feriram.

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