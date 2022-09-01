Andaime despenca e trabalhadores ficam pendurados em Vila Velha; veja vídeo

Dois trabalhadores ficaram pendurados depois que um andaime despencou durante uma obra de manutenção em um prédio, na rua Deolindo Perim, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Um vídeo registrado no local mostra o momento do acidente.

Os dois homens ficaram pendurados por cerca de 20 minutos e não se feriram. Eles foram retirados do local por funcionários da mesma empresa que usaram outro andaime para fazer o resgate.

Moradores e comerciantes do entorno ficaram apreensivos durante o resgate, que aconteceu antes da chegada dos bombeiros.

"Já resolveram. Eram dois, estavam com equipamento de segurança, mas a gente acompanhou e ficou preocupado", contou Fernando Assis Loureiro.

A rua não precisou ser interditada para o resgate dos trabalhadores.