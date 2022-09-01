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Susto em obra

Andaime despenca e trabalhadores ficam pendurados em Vila Velha; veja vídeo

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (1°), no bairro Itaparica. Eles ficaram pendurados por cerca de 20 minutos e não se feriram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2022 às 12:13

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 12:13

Dois trabalhadores ficaram pendurados depois que um andaime despencou durante uma obra de manutenção em um prédio, na rua Deolindo Perim, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Um vídeo registrado no local mostra o momento do acidente.
Os dois homens ficaram pendurados por cerca de 20 minutos e não se feriram. Eles foram retirados do local por funcionários da mesma empresa que usaram outro andaime para fazer o resgate.
Moradores e comerciantes do entorno ficaram apreensivos durante o resgate, que aconteceu antes da chegada dos bombeiros.
"Já resolveram. Eram dois, estavam com equipamento de segurança, mas a gente acompanhou e ficou preocupado", contou Fernando Assis Loureiro.
A rua não precisou ser interditada para o resgate dos trabalhadores.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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