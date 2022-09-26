Adolescentes são detidos tentando furtar motos de oficina em Castelo

Os militares foram ao local e se deparam com dois suspeitos, cada um em uma moto, do lado de fora da oficina, que estava com o portão aberto. Os policiais abordaram os adolescentes e revistaram a dupla.

Os suspeitos confessaram que entraram na oficina pulando o muro com o objetivo de furtar as duas motos. Para saírem do local, eles usaram uma chave reserva que estava no estabelecimento e abriram o portão. A dupla disse que venderia os veículos em Cachoeiro de Itapemirim. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro.