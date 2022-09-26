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Sul do Estado

Adolescentes são detidos tentando furtar motos de oficina em Castelo

Dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar após ser avisado sobre o crime pelos vizinhos. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Cachoeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 set 2022 às 13:35

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 13:35

Adolescentes são apreendidos tentando furtar moto de oficina em Castelo
Adolescentes foram apreendidos tentando furtar motos de oficina em Castelo Crédito: Divulgação | PMES
Dois adolescentes de 16 anos foram detidos na noite deste domingo (25) quando furtavam duas motos de uma oficina mecânica no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar após ser avisado sobre o crime pelos vizinhos.
Segundo a PM, o caso aconteceu no final da noite. O proprietário da oficina foi à sede da Polícia Militar no município informando que vizinhos ligaram dizendo que duas pessoas haviam pulado o muro do estabelecimento e entrado no local.
Os militares foram ao local e se deparam com dois suspeitos, cada um em uma moto, do lado de fora da oficina, que estava com o portão aberto. Os policiais abordaram os adolescentes e revistaram a dupla.
Os suspeitos confessaram que entraram na oficina pulando o muro com o objetivo de furtar as duas motos. Para saírem do local, eles usaram uma chave reserva que estava no estabelecimento e abriram o portão. A dupla disse que venderia os veículos em Cachoeiro de Itapemirim. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro.
Polícia Civil informou que "os adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, e foram reintegrados à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado".

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