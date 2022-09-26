Em menos de 2h, dois motoristas escapam de tiros em assaltos em Cachoeiro

Em um intervalo de menos de duas horas, dois motoristas escaparam de tiros em duas tentativas de roubo a veículos entre o final da tarde e início da noite deste domingo (25) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos casos foi registrado no bairro Ibitiquara e o outro na ES 482, na localidade de Monte Líbano. Em ambas situações, as vítimas foram abordadas por homens armados e conseguiram escapar dos criminosos, que atiraram. Ninguém se feriu.
Às 16h35, a Polícia Militar registrou boletim de ocorrência relatando que foi acionada para o bairro Ibitiquara, onde um jovem de 31 anos relatou que quando se despedia de alguns familiares que estavam em um Peugout 308, dois homens se aproximaram do veículo e anunciaram ao assalto, pedindo que os ocupantes saíssem do carro.
Assustado com a abordagem da dupla, o motorista arrancou com o carro e um dos criminosos atirou contra o veículo. A vítima seguiu viagem com a família, pois estava com voo agendado em Vitória com destino para o Estado do Paraná.
O criminoso que efetuou o disparo foi rendido por populares e levado pela PM para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O outro suspeito fugiu a pé e não foi localizado pelos militares.
MOTOCICLISTA RENDIDO EM RODOVIA
Cerca de uma hora e meia depois, às 18h07, a PM registrou outra ocorrência em que um casal que estava de carro foi rendido na ES 482, próximo a uma fábrica de cimento. As vítimas contaram que trafegavam pela rodovia em um Fiat Palio quando dois homens em uma Honda Biz se aproximaram. O criminoso que estava na garupa da moto apontou uma arma para o motorista, que acelerou para fugir dos bandidos.
Após a reação, o casal ouviu barulho de tiros e, quando chegou em casa, viu uma marca de disparo no para-choque traseiro do veículo. Dentro do porta-malas havia um projetil de arma de fogo. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos.
A Polícia Civil informou que esse caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Quanto a tentativa de roubo no bairro Ibitiquara, ainda não há retorno da Polícia Civil. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.