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Violência

Em menos de 2h, dois motoristas escapam de tiros em assaltos em Cachoeiro

Casos foram registrados entre o final da tarde e o início da noite deste domingo (25). Em ambas situações, vítimas aceleraram veículos e criminosos atiraram; ninguém se feriu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 set 2022 às 11:38

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:38

Arma de um dos crimes foi recuperado com o assaltante
Arma de um dos crimes foi recuperado com assaltante Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Em um intervalo de menos de duas horas, dois motoristas escaparam de tiros em duas tentativas de roubo a veículos entre o final da tarde e início da noite deste domingo (25) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos casos foi registrado no bairro Ibitiquara e o outro na ES 482, na localidade de Monte Líbano. Em ambas situações, as vítimas foram abordadas por homens armados e conseguiram escapar dos criminosos, que atiraram. Ninguém se feriu.
Às 16h35, a Polícia Militar registrou boletim de ocorrência relatando que foi acionada para o bairro Ibitiquara, onde um jovem de 31 anos relatou que quando se despedia de alguns familiares que estavam em um Peugout 308, dois homens se aproximaram do veículo e anunciaram ao assalto, pedindo que os ocupantes saíssem do carro.
Assustado com a abordagem da dupla, o motorista arrancou com o carro e um dos criminosos atirou contra o veículo. A vítima seguiu viagem com a família, pois estava com voo agendado em Vitória com destino para o Estado do Paraná.
O criminoso que efetuou o disparo foi rendido por populares e levado pela PM para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O outro suspeito fugiu a pé e não foi localizado pelos militares.

MOTOCICLISTA RENDIDO EM RODOVIA

Cerca de uma hora e meia depois, às 18h07, a PM registrou outra ocorrência em que um casal que estava de carro foi rendido na ES 482, próximo a uma fábrica de cimento. As vítimas contaram que trafegavam pela rodovia em um Fiat Palio quando dois homens em uma Honda Biz se aproximaram. O criminoso que estava na garupa da moto apontou uma arma para o motorista, que acelerou para fugir dos bandidos.
Após a reação, o casal ouviu barulho de tiros e, quando chegou em casa, viu uma marca de disparo no para-choque traseiro do veículo. Dentro do porta-malas havia um projetil de arma de fogo. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos.
Polícia Civil informou que esse caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Quanto a tentativa de roubo no bairro Ibitiquara, ainda não há retorno da Polícia Civil. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.

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