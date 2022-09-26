Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é baleado na perna ao fugir de tentativa de assalto na Serra

Adolescente foi abordado por dois homens que queriam levar o celular e outros pertences dele

Publicado em 

26 set 2022 às 10:38

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 10:38

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Adolescente foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Vitor Jubini
Um adolescente de 16 anos foi baleado ao fugir de uma tentativa de assalto na Serra. O fato foi registrado no bairro Laranjeiras, por volta das 19h de domingo (25).
O adolescente contou à polícia que estava na rua quando foi abordado por dois homens que exigiram que ele entregasse o celular e outros pertences.
Assustado, o adolescente correu e tentou pular um muro para fugir. Nesse momento, os homens dispararam contra ele, que foi atingido na perna por um dos tiros.
A Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele seguia em observação, até a última atualização desta reportagem.
Procurada, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. 'O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados