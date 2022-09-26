Adolescente é baleado na perna ao fugir de tentativa de assalto na Serra

Adolescente foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

Um adolescente de 16 anos foi baleado ao fugir de uma tentativa de assalto na Serra. O fato foi registrado no bairro Laranjeiras, por volta das 19h de domingo (25).

O adolescente contou à polícia que estava na rua quando foi abordado por dois homens que exigiram que ele entregasse o celular e outros pertences.

Assustado, o adolescente correu e tentou pular um muro para fugir. Nesse momento, os homens dispararam contra ele, que foi atingido na perna por um dos tiros.

A Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele seguia em observação, até a última atualização desta reportagem.

Procurada, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.