Adolescente é baleado na perna ao fugir de tentativa de assalto na Serra

Um adolescente de 16 anos foi baleado ao fugir de uma tentativa de assalto na Serra. O fato foi registrado no bairro Laranjeiras, por volta das 19h de domingo (25).
O adolescente contou à polícia que estava na rua quando foi abordado por dois homens que exigiram que ele entregasse o celular e outros pertences.
Assustado, o adolescente correu e tentou pular um muro para fugir. Nesse momento, os homens dispararam contra ele, que foi atingido na perna por um dos tiros.
A Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele seguia em observação, até a última atualização desta reportagem.
Procurada, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. 'O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação em nota.