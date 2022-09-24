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Menina de 3 anos morre atropelada por caminhonete em Castelo

Segundo a família, era comum a menina a atravessar a avenida com a mãe para ir à casa de parentes que moram do outro lado da via.  Desta vez, a criança se soltou da mão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 set 2022 às 12:46

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 12:46

Uma criança de 3 anos morreu atropelada por uma caminhonete na noite desta sexta-feira (23) no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. A menina, identificada como Isabela Fracarolli, saiu do portão de casa, tentou atravessar a avenida João Bley e acabou sendo atingida pelo veículo. Ela ainda foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos.
A mãe da vítima relatou para a Polícia Militar que a filha saiu rapidamente do portão da casa da avó, em direção à casa dos pais, no outro lado da avenida, quando tudo aconteceu, por volta das 19h30.  Um casal com um filho estava na caminhonete, vindo da igreja, e não conseguiu evitar o acidente.
Segundo a apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o motorista da caminhonete ficou no local para prestar socorro e depois ajudou a levar a criança até o hospital, para Isabela receber atenção médica o mais rápido possível.
Corpo de Isabela foi velado em uma capela mortuária no Centro de Castelo
Corpo de Isabela foi velado em uma capela mortuária no Centro de Castelo Crédito: Alice Sousa
Menina de 3 anos morre atropelada por caminhonete em Castelo
A família de Isabela não quis gravar entrevista, mas disse que a menina estava acostumada a atravessar a avenida com a mãe para ir à casa de parentes que moram na mesma via. No entanto, desta vez, a criança se soltou da mão de uma pessoa da família.
A PM fez o teste do bafômetro no motorista, que deu negativo. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi ouvido e depois liberado porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e depois liberado aos familiares.
Para a família da menina, o caso foi uma fatalidade. Isabela está sendo velado neste sábado (24) na Capela Mortuária de Castelo e o sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério Municipal.

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