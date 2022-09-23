Aeroporto em Castelo? Carro de som anuncia "novidade" e intriga moradores

Terminal com dois andares, três mil vagas de emprego e voos até para Salvador. No início da semana, um carro de som anunciou a construção de um aeroporto na Fazenda Fim do Mundo, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O município, conhecido pelo pé de moleque de macadâmia e pelos tapetes de Corpus Christi , viralizou nas redes sociais com o possível projeto grandioso na cidade. (Confira o vídeo acima).

“As obras vão gerar três mil vagas de emprego direto. Esse empreendimento vai ser um marco para a aviação de negócios em Castelo”, diz o áudio emitido por um carro de som ao passar pela Rodovia Pedro Cola e na frente da Unidade de Saúde do município.

A mensagem promete ainda voos diretos do município para as principais capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, além de praça de alimentação e sala de reunião, tudo isso “cumprindo todas as regras urbanísticas e ambientais”.

PEDIDO DE ANÚNCIO VEIO DE SÃO PAULO

O dono do carro de som disse que o pedido para veicular a mensagem foi feito por um homem de São Paulo. “Ele mandou o texto para uma moça que faz gravações aqui na cidade. Depois, um rapaz daqui de Castelo mandou a gravação para nós e queria divulgar já no fim de semana, mas eu expliquei que aos sábados e domingos a gente só divulga falecimento, então divulgamos na segunda (19) e causou esse reboliço todo”, contou.

O dono da Fazenda Fim do Mundo, o empresário José Carlos Puziol, contou para a reportagem de A Gazeta que o mesmo homem de São Paulo, que veiculou o áudio nesta semana na cidade, entrou em contato com ele, pela primeira vez, em 2020, com a intenção de comprar a fazenda para construir um aeroporto. Segundo Puziol, o homem ainda chegou a enviar o irmão à propriedade para fazer as medições e confirmou a intenção de comprar as terras.

Procurado pela reportagem, o suposto empreendedor de São Paulo confirmou ser o autor da veiculação do anúncio do aeroporto e destacou que não adiantaria consultar os governos locais, pois a construção seria privada e teria a autorização da Anac – o que foi desmentido pela agência (veja abaixo). O homem disse ser um castelense interessado em investir na cidade, mas não quis explicar a motivação do possível investimento e os eventuais custos com as obras. Depois, bloqueou o número de telefone da reportagem.

PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO NEGAM

A Prefeitura de Castelo afirmou que não tem conhecimento de qualquer empreendimento semelhante no município e salientou que o áudio sequer foi assinado. O secretário de Turismo, Giani Marcio de Oliveira Coradini, também destacou que a secretaria desconhece a construção de um aeroporto na cidade. “Sem conhecimento algum sobre o assunto”, informou.

Já o governo do Estado, através da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), afirmou que, por parte do Executivo estadual, “não há previsão de construção de aeroporto na cidade” e destacou que, na Região Sul, está programado apenas intervenções no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a inauguração da nova pista do Aeroporto de Linhares, foi anunciada a abertura de edital para que o de Cachoeiro de Itapemirim, ao lado de Castelo, receba voos comerciais regulares. O custo será de R$ 80 milhões.

Vista panorâmica de Castelo, cidade do Sul do Espírito Santo Crédito: Eduardo Azul

O QUE DIZ A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou não haver cadastro de aeródromo no município de Castelo. Em consulta ao banco de dados da agência, foi verificado que, antes da mudança do regulamento, constava um pedido, atendido em dezembro de 2021, de autorização para construção de um heliponto (área para helicópteros) privado localizado no município.

No entanto, até o momento, não houve solicitação da inscrição do heliponto no cadastro da Anac, não se sabendo se a obra foi realizada ou não. A agência informou que não é mais necessário solicitar à Anac o serviço de autorização prévia para construção inicial de aeródromo privado.

Com isso, os interessados em construir devem requerer, após a finalização da infraestrutura, a inscrição do aeródromo no cadastro da Anac para a abertura ao tráfego aéreo, momento em que são verificados os documentos pertinentes à segurança operacional.

Um aeródromo é qualquer superfície, terrestre ou aquática, com infraestrutura destinada à aterrissagem, decolagem e movimentação de aeronaves. A estrutura, no entanto, é diferente do grandioso aeroporto anunciado para Castelo.

Castelo, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo

FAZENDA FIM DO MUNDO

Apesar do nome curioso, a Fazenda Fim do Mundo existe e está localizada na região de Quilombo, interior do município. A propriedade pertence ao empresário José Carlos Puziol, candidato a prefeito nas eleições 2012 pelo PDT. Na ocasião, ele ficou em terceiro lugar, com 6,06% dos votos.

A reportagem questionou Puziol sobre a identidade do possível comprador, mas o empresário disse que o homem se identificava apenas como Marcos, sem falar o sobrenome ou a quem estaria vinculado. O empresário afirmou não ter assinado nenhum papel ou termo de venda e relatou surpresa quando ouviu o carro de som.

"A surpresa foi pela quantidade (de vagas de emprego e dimensões do aeroporto), não deveria divulgar nada antes de acertar algo".

MISTÉRIO SOBRE O AUTOR DO ÁUDIO CONTINUA