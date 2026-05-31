Rio Branco sofre nova derrota, mas ainda segue com chances na Série D

O Rio Branco foi para o intervalo em desvantagem por 2 a 1 diante do Democrata GV, em Governador Valadares. O time capixaba sofreu o primeiro gol logo aos nove minutos, em cabeçada de Willian Mococa após cruzamento pela esquerda, mas reagiu aos 30, quando Braga puxou o contra-ataque e encontrou Breno Melo, que finalizou cruzado para empatar a partida. Apesar da reação, o Capa-Preta voltou a ser vazado aos 33 minutos, em uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo que terminou com finalização de Maurício dentro da área. Na reta final da etapa, o Rio Branco teve dificuldades para conter as investidas da equipe mineira, que ainda criou outra boa oportunidade em bola aérea, enquanto Natham recebeu cartão amarelo em lance de falta na entrada da área.





O Rio Branco voltou do intervalo em busca do empate e teve seus melhores momentos nos primeiros minutos do segundo tempo, pressionando o Democrata GV e criando oportunidades em bolas paradas. Neto Oliveira cabeceou por cima após escanteio, Breno Melo levou perigo em cobrança de falta e o Capa-Preta manteve presença ofensiva, mas sem conseguir transformar o volume em gol. O time capixaba ainda assustou em finalização de Breno Melo defendida por Thullio, enquanto Andrey evitou o terceiro gol mineiro em boa defesa diante de Tiago Cunha. Na reta final, o jogo ficou mais tenso, com confusão entre os jogadores e diversas advertências. Aos 42 minutos, após rebote de Andrey, Ivan Junior aproveitou dentro da área para ampliar a vantagem do Democrata. Pouco depois, Kaio Cristian foi expulso por uma cotovelada, dificultando qualquer reação do Rio Branco, que acabou derrotado por 3 a 1 no Mamudão.