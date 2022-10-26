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Assalto

Homem tem cheques avaliados em R$ 300 mil roubados em Castelo

A vítima estava dirigindo na estrada quando foi fechada por outros dois veículos com quatro pessoas, as quais anunciaram o assalto

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 18:29

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 out 2022 às 18:29
Um homem teve os cheques avaliados em torno de R$ 300 mil roubados durante um assalto realizado por quatro indivíduos. O fato foi registrado na noite dessa terça-feira (25), no bairro Monte Pio, em Castelo, no Sul do Estado.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de assalto em Monte Pio, Castelo Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima contou que conduzia o carro pela estrada sentindo Castelo - Monte Pio e, na Mata das Flores, teve o veículo fechado por dois carros. Um dos criminosos estava portando uma faca e uma arma de fogo.
O homem informou ainda ter sido agredido no rosto e na cabeça dentro do próprio carro. E, durante a ação, os agressores perguntaram a ele onde estava o dinheiro, que respondeu que não havia dinheiro. Como não encontraram o que procuravam, os suspeitos pegaram cerca de 60 a 80 folhas de cheques e um celular.
Em seguida, os criminosos fugiram nos veículos e o homem foi para casa, onde a mãe dele acionou a polícia. Diante dos ferimentos, a vítima recebeu atendimento no pronto-socorro do município e ficou em observação.
A PM orientou ao homem a comparecer na delegacia local para fornecer maiores esclarecimentos sobre o ocorrido. Depois, a guarnição realizou um patrulhamento na região, mas os acusados não foram localizados.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à PC. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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