Homem tenta matar ex-namorada e tira a própria vida em Santa Maria de Jetibá

Elton Ponath tirou a própria vida após tentar matar a companheira a tiros em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem – identificado como Elton Ponath, de 35 anos – é suspeito de tentar matar a ex-namorada a tiros e, em seguida, tirar a própria vida no município de Santa Maria de Jetibá , região Serrana do Estado , nesta sexta-feira (21). Informações iniciais passadas pela Polícia Militar dão conta de que a mulher sobreviveu e foi socorrida para um hospital da Grande Vitória.

O caso ocorreu por volta das 17h, na comunidade de Santa Luzia, zona rural do município. De acordo com o sargento Kempim, comandante do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Santa Maria de Jetibá, a vítima, de 29 anos, levou dois tiros, sendo que um deles atingiu o rosto dela.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O crime teria ocorrido dentro da casa da mãe da vítima, para quem ela conseguiu ligar, mesmo ferida após ser baleada, para pedir socorro.

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Perícia trabalha na casa onde ocorreu o crime na comunidade de Santa Luzia, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução

Segundo a PM, o relacionamento dos dois era antigo e muito conturbado, por isso, ela decidiu terminar. Nesta sexta, a vítima voltou do trabalho e o suspeito chegou cerca de 10 minutos depois. Elton foi encontrado morto no sofá, com um tiro de arma calibre 32 na cabeça.

Horas antes do crime, segundo o sargento, o homem ainda teria postado uma mensagem nas redes sociais: "Que Deus me perdoe. Não quero mais decepcionar ninguém, por isso irei para o lado do meu pai. Mas não posso deixar a mulher que eu amo longe de mim. Obrigada por tudo. Desculpa", postou no status do WhatsApp.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na manhã deste sábado (22), a assessoria da Polícia Militar informou, em nota, que na noite dessa sexta-feira (21), policiais militares foram acionados para irem até a localidade de Santa Luzia, zona rural de Santa Maria de Jetibá, para verificar a informação de que havia acontecido uma tentativa de homicídio. No local, uma mulher relatou que por volta das 16h40, recebeu uma chamada de vídeo da filha, de 29 anos, pedindo socorro, pois tinha sido baleada pelo ex-namorado, de 35. Na chamada, a vítima ainda disse que o indivíduo havia cometido suicídio.

Quando a mulher chegou ao local, a filha estava no chão e ainda com vida. Já o indivíduo, estava sentado no sofá, aparentemente sem sinais vitais. No chão, próximo ao pé direito do homem, estava um revólver calibre 32, que foi apreendido e entre na Delegacia do município.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio, seguido de suicídio por arma de fogo. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 32, foi apreendido e será encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.