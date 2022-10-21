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Bebê de oito meses engasga e é salva por agentes municipais da Serra

Segundo informações da mãe da bebê, ela engasgou devido à ingestão de um medicamento; caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2022 às 18:37

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 18:37

Bebê Rubia foi salva pelos agentes Sather e Miranda, da Guarda Municipal da Serra
Com apenas oito meses de idade, Rúbia foi salva pelos agentes Sather e Miranda, da Guarda Municipal da Serra Crédito: Reprodução | Prefeitura da Serra
O que seria apenas um dia comum de serviço para a Guarda Municipal da Serra terminou no salvamento de uma bebê no bairro Serra Dourada II, nesta sexta-feira (21). Por volta das 7h30, os agentes Sather e Miranda foram acionados para atender uma ocorrência de engasgo sofrido pela pequena Rúbia, de apenas oito meses. 
Ao chegar na residência da família, eles encontraram a criança muito avermelhada, com dificuldades de respirar e sem esboçar reações. Imediatamente, a equipe iniciou um procedimento de manobra, até que ela recuperou o fôlego e chorou na sequência.
Para salvá-la, os agentes utilizaram a manobra de Heimlich – utilizada em casos de asfixia por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias. "Foi uma situação tensa, mas graças a Deus ouvimos o choro da vida”, afirmou o agente Miranda.
Segundo informações da mãe de Rúbia, Shirley Santana, a bebê engasgou devido à ingestão de um medicamento. As duas foram encaminhadas para UPA de Castelândia, mas passam bem. 

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