Nova linha de ônibus passa a circular na Serra; veja o itinerário

A linha vai ligar o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe, com 23 viagens diárias, em intervalos de 40 minutos. Os bairros atendidos serão Civit I, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada, Maringá, Planície da Serra, Barro Branco, Mata da Serra e Porto Dourado.
INTEGRAÇÃO
Além de facilitar a vida do morador da região da Grade Serra Dourada, a linha também vai possibilitar a integração temporal (baldeação) com outros itinerários sem que o passageiro necessite pagar uma nova passagem. São eles: 811, 812, 813, 861 e 892.
A Ceturb-ES também informou que, a partir de 6 de novembro, outras nove linhas estarão disponível para a integração: 808, 809, 816, 824, 825, 833, 856, 858 e 887.