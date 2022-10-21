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Linha 868

Nova linha de ônibus passa a circular na Serra; veja o itinerário

Ceturb-ES informou que a nova rota ligará o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe e possibilitará integração com outras viagens. Moradores da região da Grande Serra Dourada serão beneficiados

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:47

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 out 2022 às 17:47
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
A linha 868 começa a circular na Serra neste domingo (23) e atenderá principalmente a região da Grande Serra Dourada Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Neste domingo (23), uma nova linha de ônibus começa a circular na Serra. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) criou a linha 868 que vai atender os moradores da região da Grande Serra Dourada.
A linha vai ligar o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe, com 23 viagens diárias, em intervalos de 40 minutos. Os bairros atendidos serão Civit I, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada, Maringá, Planície da Serra, Barro Branco, Mata da Serra e Porto Dourado. 

INTEGRAÇÃO 

Além de facilitar a vida do morador da região da Grade Serra Dourada, a linha também vai possibilitar a integração temporal (baldeação) com outros itinerários sem que o passageiro necessite pagar uma nova passagem. São eles: 811, 812, 813, 861 e 892.
A Ceturb-ES também informou que, a partir de 6 de novembro, outras nove linhas estarão disponível para a integração: 808, 809, 816, 824, 825, 833, 856, 858 e 887. 

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