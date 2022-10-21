O Sistema Transcol terá pagamento por QR Code até o fim do ano. A novidade será uma alternativa ao Cartão GV, para o pagamento da tarifa dos coletivos. A informação foi dada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã de quinta-feira (20).
Os usuários do Sistema Transcol têm, atualmente, apenas o Cartão GV como possibilidade para utilizar o transporte público na Grande Vitória. Com a alta nos casos de Covid-19, em 2020, em uma fase aguda da pandemia, o pagamento das passagens com dinheiro nos ônibus deixou de ocorrer.
Em fevereiro deste ano, os cobradores afastados nesse período em que a venda em dinheiro foi suspensa, retornaram com uma nova função: recarregadores do Cartão GV, mantendo a perspectiva do Estado de não realizar a venda de passagens em dinheiro dentro dos ônibus. Desde então, esses profissionais atuam recarregando o cartão, mas aceitam apenas cartão de crédito na operação.
O uso do QR Code é uma alternativa para quem não tem crédito no Cartão GV ou para turistas que precisam se locomover na Grande Vitória, mas não têm o cartão de transporte metropolitano.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), "ainda este ano, será lançada uma nova forma de pagamento da tarifa no Sistema Transcol, via QR Code. O novo sistema está em fase final de testes." A reportagem procurou o GV Bus, em bus ca de informaçoes sobre os testes, mas o sindicato afirmou que só a secretaria poderia dar mais detalhes.
O secretário, por sua vez, explicou à CBN Vitória o sistema deve ser lançado em, no máximo, 15 dias. "O GV Bus está fazendo todos os testes necessários junto do sistema de bilhetagem. O QR Code é gerado no celular e será usado no Transcol e no Aquaviário, aí você não precisa ter o Cartão GV para usar o transporte público na Grande Vitória, é importante para o turista, para quem é de fora", destacou.