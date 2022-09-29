Eleições: Transcol terá ônibus extras nos terminais neste domingo (2)

A operação acontece das 7h às 19h nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Jardim América, Itacibá, Campo Grande, São Torquato, Ibes, Itaparica e Vila Velha. Os ônibus extras reforçarão as linhas que apresentarem acréscimo de demanda.

De acordo com a Ceturb-ES, agentes que atuam nos terminais e equipes volantes acompanharão a operação, identificando as linhas que necessitarem de viagens extras. Além disso, os agentes também vão identificar a necessidade de remanejar carros de um terminal para outro, caso seja preciso.