Eleições: Transcol terá ônibus extras nos terminais neste domingo (2)

Os eleitores que pretendem utilizar o Sistema Transcol no deslocamento aos locais de votação neste domingo (2), contarão com um reforço nos terminais da Grande Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), ao todo, vinte ônibus extras serão distribuídos estrategicamente nos dez terminais de integração da Região Metropolitana.
A operação acontece das 7h às 19h nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Jardim América, Itacibá, Campo Grande, São Torquato, Ibes, Itaparica e Vila Velha. Os ônibus extras reforçarão as linhas que apresentarem acréscimo de demanda.
De acordo com a Ceturb-ES, agentes que atuam nos terminais e equipes volantes acompanharão a operação, identificando as linhas que necessitarem de viagens extras. Além disso, os agentes também vão identificar a necessidade de remanejar carros de um terminal para outro, caso seja preciso.