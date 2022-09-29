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Reforço

Eleições: Transcol terá ônibus extras nos terminais neste domingo (2)

Segundo a Ceturb, vinte veículos adicionais serão distribuídos nos dez terminais da Grande Vitória, das 7h às 19h. Também haverá reforço nas linhas que apresentarem demanda
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 set 2022 às 16:07

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 16:07

Ônibus do Transcol saem de terminal na Grande Vitória: percurso monitorado
Sistema Transcol contará com ônibus extras nos terminais para as eleições deste domingo (2) Crédito: Foto: Reprodução | TV Gazeta
Os eleitores que pretendem utilizar o Sistema Transcol no deslocamento aos locais de votação neste domingo (2), contarão com um reforço nos terminais da Grande Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), ao todo, vinte ônibus extras serão distribuídos estrategicamente nos dez terminais de integração da Região Metropolitana.
A operação acontece das 7h às 19h nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Jardim América, Itacibá, Campo Grande, São Torquato, Ibes, Itaparica e Vila Velha. Os ônibus extras reforçarão as linhas que apresentarem acréscimo de demanda. 
De acordo com a Ceturb-ES, agentes que atuam nos terminais e equipes volantes acompanharão a operação, identificando as linhas que necessitarem de viagens extras. Além disso, os agentes também vão identificar a necessidade de remanejar carros de um terminal para outro, caso seja preciso.

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