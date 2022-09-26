Novos ônibus elétricos do Transcol rodam até 250 km por recarga no ES

Neste primeiro momento, quatro ônibus elétricos serão incorporados à frota do Transcol Crédito: Divulgação/Caio Induscar

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Mobilidade Urbana (Semobi), os quatro veículos serão incorporados à linha 515 – que faz o trajeto entre o Terminal de Laranjeiras, na Serra, e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica . Cada um tem capacidade de transportar até 93 passageiros.

Entre as principais vias atendidas por este itinerário estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte BR 262 . Durante o caminho, os ônibus elétricos também passarão pelo Terminal de Carapina, na Serra.

DETALHES DA MONTADORA

Montadora dos veículos elétricos, a empresa Caio destacou que os modelos têm piso baixo, acomodam 32 passageiros sentados e contam com sistema de ar-condicionado com filtro antipólen. Além de poltronas revestidas com material de fácil limpeza e manutenção.

O automóvel conta ainda com catraca eletromecânica e validador e itinerário eletrônicos. Há também poltronas "reservadas" e espaço para cadeirantes e rampas móveis, que proporcionam 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

AGUARDADOS DESDE 2021