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Transporte público

Novos ônibus elétricos do Transcol rodam até 250 km por recarga no ES

Quatro coletivos vão reforçar a linha 515, que faz o percurso entre as cidades de Serra e Cariacica; veículos serão apresentados em evento nesta terça-feira (27)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 set 2022 às 18:10

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:10

Empresas compram primeiros ônibus elétricos da frota do Transcol
Neste primeiro momento, quatro ônibus elétricos serão incorporados à frota do Transcol Crédito: Divulgação/Caio Induscar
Os ônibus elétricos que farão parte do Sistema Transcol podem rodar até 250 km por recarga e levam cerca de 2 horas para serem totalmente recarregados. Confirmando a previsão de chegada ao Espírito Santo nesta semana, os coletivos serão oficialmente apresentados nesta terça-feira (27), em um evento na Serra.

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De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Mobilidade Urbana (Semobi), os quatro veículos serão incorporados à linha 515 – que faz o trajeto entre o Terminal de Laranjeiras, na Serra, e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Cada um tem capacidade de transportar até 93 passageiros.
Entre as principais vias atendidas por este itinerário estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte e BR 262. Durante o caminho, os ônibus elétricos também passarão pelo Terminal de Carapina, na Serra.

DETALHES DA MONTADORA

Montadora dos veículos elétricos, a empresa Caio destacou que os modelos têm piso baixo, acomodam 32 passageiros sentados e contam com sistema de ar-condicionado com filtro antipólen. Além de poltronas revestidas com material de fácil limpeza e manutenção.
O automóvel conta ainda com catraca eletromecânica e validador e itinerário eletrônicos. Há também poltronas "reservadas" e espaço para cadeirantes e rampas móveis, que proporcionam 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

AGUARDADOS DESDE 2021

aquisição dos ônibus elétricos para o Sistema Transcol foi anunciada pelo governador Renato Casagrande no dia 24 de novembro, durante a XII Feira e Fórum de Energia (Fenergia), que aconteceu em Vitória. O objetivo é avaliar os coletivos para futuras substituições da frota atual.
"Vamos testar o desenvolvimento desses veículos elétricos e, dando certo, vamos estabelecer um cronograma de aquisição, pois é importante para o nosso programa de carbono zero migrar de veículos a combustão para os elétricos", afirmou. Atualmente, os ônibus usados são movidos a diesel.

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