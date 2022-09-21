Ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao ES na próxima semana

Empresas compram primeiros ônibus elétricos da frota do Transcol Crédito: Caio Induscar

A Gazeta nesta quarta-feira (21). Segundo a montadora, serão quatro coletivos eMillennium, modelo desenvolvido especificamente com chassis de propulsão elétrica. Os ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao Espírito Santo na próxima semana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) à reportagem denesta quarta-feira (21). Segundo a montadora, serão quatro coletivos eMillennium, modelo desenvolvido especificamente com chassis de propulsão elétrica.

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A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) informou que a chegada dos veículos está prevista para acontecer até o final da próxima semana. Assim que chegarem, os novos ônibus serão apresentados.

Empresas compram primeiros ônibus elétricos da frota do Transcol Crédito: Caio Induscar

DIFERENCIAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS

A Caio, montadora dos veículos, destaca que os ônibus têm piso baixo, acomodam 32 passageiros e contam com sistema de ar-condicionado com filtro antipólen, que evita o transporte de poeira, fungos e bactérias no ambiente.

As poltronas dos passageiros são revestidas com material de fácil limpeza e manutenção. O salão interno conta com catraca eletromecânica e validador eletrônico, além de preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-fi.

As unidades possuem poltronas reservadas, espaço para cadeirantes e rampas móveis, que proporcionam 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

Existe ainda itinerários eletrônicos posicionados em diferentes pontos da carroceria, para que os passageiros possam ter maior visibilidade das informações.

ITINERÁRIO