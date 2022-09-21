Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja modelo

Ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao ES na próxima semana

Quatro empresas que operam o transporte público na Grande Vitória compraram coletivos elétricos, que chegam ao Estado até o fim da próxima semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 set 2022 às 10:16

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 10:16

Empresas compram primeiros ônibus elétricos da frota do Transcol Crédito: Caio Induscar
Os ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao Espírito Santo na próxima semana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) à reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (21). Segundo a montadora, serão quatro coletivos eMillennium, modelo desenvolvido especificamente com chassis de propulsão elétrica.
Os veículos vão incorporar a frota de quatro empresas que operam o transporte coletivo na Grande Vitória: Expresso Santa Paula e Serramar, do Consórcio Atlântico Sul; e Nova Transportes e Unimar, do Consórcio Sudoeste.
Ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao ES na próxima semana
A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) informou que a chegada dos veículos está prevista para acontecer até o final da próxima semana. Assim que chegarem, os novos ônibus serão apresentados. 
Empresas compram primeiros ônibus elétricos da frota do Transcol Crédito: Caio Induscar

DIFERENCIAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS

A Caio, montadora dos veículos, destaca que os ônibus têm piso baixo, acomodam 32 passageiros e contam com sistema de ar-condicionado com filtro antipólen, que evita o transporte de poeira, fungos e bactérias no ambiente.
As poltronas dos passageiros são revestidas com material de fácil limpeza e manutenção. O salão interno conta com catraca eletromecânica e validador eletrônico, além de preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-fi.
As unidades possuem poltronas reservadas, espaço para cadeirantes e rampas móveis, que proporcionam 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.
Existe ainda itinerários eletrônicos posicionados em diferentes pontos da carroceria, para que os passageiros possam ter maior visibilidade das informações.

ITINERÁRIO

Em dezembro de 2021, o governo do Estado divulgou que os novos ônibus elétricos teriam o seguinte trajeto: Terminal de Laranjeiras – Terminal de Campo Grande, mesmo itinerário feito pela atual linha 515.
Entre as principais vias atendidas pela linha 515 estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte e BR 262. Durante o caminho, os ônibus elétricos também passam pelo Terminal de Carapina, na Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Sistema Transcol Governo do ES Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados