Os ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao Espírito Santo na próxima semana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) à reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (21). Segundo a montadora, serão quatro coletivos eMillennium, modelo desenvolvido especificamente com chassis de propulsão elétrica.
Os veículos vão incorporar a frota de quatro empresas que operam o transporte coletivo na Grande Vitória: Expresso Santa Paula e Serramar, do Consórcio Atlântico Sul; e Nova Transportes e Unimar, do Consórcio Sudoeste.
Ônibus elétricos do Sistema Transcol chegam ao ES na próxima semana
A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) informou que a chegada dos veículos está prevista para acontecer até o final da próxima semana. Assim que chegarem, os novos ônibus serão apresentados.
DIFERENCIAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS
A Caio, montadora dos veículos, destaca que os ônibus têm piso baixo, acomodam 32 passageiros e contam com sistema de ar-condicionado com filtro antipólen, que evita o transporte de poeira, fungos e bactérias no ambiente.
As poltronas dos passageiros são revestidas com material de fácil limpeza e manutenção. O salão interno conta com catraca eletromecânica e validador eletrônico, além de preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-fi.
As unidades possuem poltronas reservadas, espaço para cadeirantes e rampas móveis, que proporcionam 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.
Existe ainda itinerários eletrônicos posicionados em diferentes pontos da carroceria, para que os passageiros possam ter maior visibilidade das informações.
ITINERÁRIO
Em dezembro de 2021, o governo do Estado divulgou que os novos ônibus elétricos teriam o seguinte trajeto: Terminal de Laranjeiras – Terminal de Campo Grande, mesmo itinerário feito pela atual linha 515.
Entre as principais vias atendidas pela linha 515 estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte e BR 262. Durante o caminho, os ônibus elétricos também passam pelo Terminal de Carapina, na Serra.