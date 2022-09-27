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Andamos no ônibus elétrico do Transcol; confira o que achamos

O novo veículo foi apresentado ao público em um evento que contou com a presença de representantes do governo, empresários, sindicato dos rodoviários e fãs de ônibus
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 set 2022 às 16:06

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 16:06

Quem anda de ônibus todos os dias também quer — e merece — conforto. O privilégio de ter um carro elétrico e tecnológico começa a chegar para os passageiros da Grande Vitória. Nesta terça-feira (27), o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória) entregou para o Sistema Transcol um dos quatro primeiros e-Bus, os novos ônibus elétricos do sistema. A reportagem de A Gazeta aproveitou para testar o novo ônibus.
Quando falamos de veículos elétricos, a primeira coisa que vem à mente é o impacto ambiental, que é muito menor do que o causado por combustíveis fósseis. Isso, logicamente, representa um grande passo para o transporte público. Mas além da melhoria para o meio ambiente, tem melhorias para quem depende do transporte público?

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COMO O NOVO ÔNIBUS É POR DENTRO?

Uma das maiores diferenças é notada logo ao entrar: o piso baixo. Esse impacto, na primeira impressão, pode ser positivo, já que dá a sensação de estar entrando em um ônibus de viagem. Esse modelo facilita o acesso ao interior do ônibus, uma melhoria e tanto para quem tem algum problema de locomoção.
Segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi), Fábio Damasceno, o modelo de piso não foi implantado anteriormente por resistência dos empresários, seja pela adesão à tecnologia ou custos mais elevados. Outro motivo levantado foi a capacidade que, no novo ônibus, é de fato menor, segundo o secretário.
“A acessibilidade é muito facilitada com o piso baixo. É possível levantar um pouco a plataforma para deixá-la nivelada com as calçadas. Aí fica nível metrô”, disse Damasceno.
Quem se incomoda com o barulho do ônibus vai preferir o novo modelo. No passeio de teste, o e-Bus quase não fez barulho. Um clássico dos ônibus, a cordinha para dar sinal de parada ao motorista, também é coisa do passado. 

Conheça o novo ônibus elétrico do Transcol

Os novos ônibus também vão ter Wi-Fi, que é um elemento importante para os passageiros — mas não é uma novidade. Ônibus mais antigos também já vêm equipados com o recurso.

VALOR DA PASSAGEM

Ainda segundo o secretário Fábio Damasceno, a expectativa é de que a tecnologia traga economia de custos com combustível. Porém, de acordo com Fábio, não há nenhuma perspectiva de que essa economia seja repassada aos usuários.
Ainda de acordo com Fábio, o Governo tem conversado com a EDP para uma parceria no fornecimento da energia necessária para carregar o ônibus. 
O e-Bus tem 12,5m, capacidade para 70 passageiros, com ar-condicionado, wi-fi e frenagem regenerativa, que permite recargas a cada frenagem. Tem autonomia de 140 km a 250km, com recarga de oportunidade, e velocidade máxima de 60km/h.
Segundo o secretário, os novos ônibus vão começar a circular no final de outubro, na linha 515. A linha foi escolhida por causa do trajeto que é extenso e passa por trechos variados. Confira o itinerário:

ITINERÁRIO DA IDA

  • Terminal de Laranjeiras
  • Avenida Civit
  • Avenida Primeira Avenida
  • Rodovia Norte-Sul
  • Terminal de Carapina
  • Rua E
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua Rio Guaíba
  • Avenida Rio Amazonas
  • Rua José Rato
  • Rua José Celso Cláudio
  • Avenida Dante Michelini
  • Avenida Saturnino de Britto
  • Avenida Américo Buaiz
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
  • Avenida Beira Mar
  • Rua Aristeu Aguiar
  • Rua José Sete
  • Avenida Jerônimo Monteiro
  • Avenida Florentino Avidos
  • Rua Pedro Nolasco
  • Avenida Nair de Azevedo Silva
  • Segunda Ponte
  • BR 262
  • Rua dos Apóstolos
  • Terminal de Campo Grande

ITINERÁRIO DA VOLTA

  • Terminal de Campo Grande
  • Rua dos Apóstolos
  • BR 262
  • Segunda Ponte
  • Avenida da Rodoviária
  • Avenida Alexandre Buaiz
  • Avenida Elias Miguel
  • Avenida Getúlio Vargas
  • Avenida Beira Mar
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
  • Avenida Américo Buaiz
  • Avenida Saturnino de Britto
  • Avenida Dante Michelini
  • Rua José Celso Cláudio
  • Rua José Rato
  • Avenida Rio Amazonas
  • Rua Rio Guaíba
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua D
  • Terminal de Carapina
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua Pitágoras
  • Avenida Primeira Avenida
  • Avenida Civit
  • Terminal de Laranjeiras

BUSÓLOGOS

Além das autoridades, os apaixonados por ônibus, os busólogos, também estavam no evento. Para Moisés Felipe da Silva, que também trabalha como assistente técnico, o e-Bus está aprovadíssimo. 
Mesmo elogiando, Moisés disse que as empresas deveriam dar mais ouvidos às queixas da população. "As empresas não têm a mesma visão que a gente sobre a questão do conforto, da qualidade dos produtos, porque se tivesse eu acho que o sistema funcionaria um pouquinho melhor", disse.

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