Andamos no ônibus elétrico do Transcol; confira o que achamos

Quando falamos de veículos elétricos, a primeira coisa que vem à mente é o impacto ambiental, que é muito menor do que o causado por combustíveis fósseis. Isso, logicamente, representa um grande passo para o transporte público. Mas além da melhoria para o meio ambiente, tem melhorias para quem depende do transporte público?

COMO O NOVO ÔNIBUS É POR DENTRO?

Uma das maiores diferenças é notada logo ao entrar: o piso baixo. Esse impacto, na primeira impressão, pode ser positivo, já que dá a sensação de estar entrando em um ônibus de viagem. Esse modelo facilita o acesso ao interior do ônibus, uma melhoria e tanto para quem tem algum problema de locomoção.

Segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi), Fábio Damasceno, o modelo de piso não foi implantado anteriormente por resistência dos empresários, seja pela adesão à tecnologia ou custos mais elevados. Outro motivo levantado foi a capacidade que, no novo ônibus, é de fato menor, segundo o secretário.

“A acessibilidade é muito facilitada com o piso baixo. É possível levantar um pouco a plataforma para deixá-la nivelada com as calçadas. Aí fica nível metrô”, disse Damasceno.

Quem se incomoda com o barulho do ônibus vai preferir o novo modelo. No passeio de teste, o e-Bus quase não fez barulho. Um clássico dos ônibus, a cordinha para dar sinal de parada ao motorista, também é coisa do passado.

Conheça o novo ônibus elétrico do Transcol

Os novos ônibus também vão ter Wi-Fi, que é um elemento importante para os passageiros — mas não é uma novidade. Ônibus mais antigos também já vêm equipados com o recurso.

VALOR DA PASSAGEM

Ainda segundo o secretário Fábio Damasceno, a expectativa é de que a tecnologia traga economia de custos com combustível. Porém, de acordo com Fábio, não há nenhuma perspectiva de que essa economia seja repassada aos usuários.

Ainda de acordo com Fábio, o Governo tem conversado com a EDP para uma parceria no fornecimento da energia necessária para carregar o ônibus.

O e-Bus tem 12,5m, capacidade para 70 passageiros, com ar-condicionado, wi-fi e frenagem regenerativa, que permite recargas a cada frenagem. Tem autonomia de 140 km a 250km, com recarga de oportunidade, e velocidade máxima de 60km/h.

Segundo o secretário, os novos ônibus vão começar a circular no final de outubro, na linha 515. A linha foi escolhida por causa do trajeto que é extenso e passa por trechos variados. Confira o itinerário:

ITINERÁRIO DA IDA

Terminal de Laranjeiras



Avenida Civit



Avenida Primeira Avenida



Rodovia Norte-Sul



Terminal de Carapina



Rua E



Rodovia Norte-Sul



Rua Rio Guaíba



Avenida Rio Amazonas



Rua José Rato



Rua José Celso Cláudio



Avenida Dante Michelini



Avenida Saturnino de Britto



Avenida Américo Buaiz



Avenida Nossa Senhora dos Navegantes



Avenida Beira Mar



Rua Aristeu Aguiar



Rua José Sete



Avenida Jerônimo Monteiro



Avenida Florentino Avidos



Rua Pedro Nolasco



Avenida Nair de Azevedo Silva



Segunda Ponte



BR 262



Rua dos Apóstolos



Terminal de Campo Grande



ITINERÁRIO DA VOLTA

Terminal de Campo Grande



Rua dos Apóstolos



BR 262



Segunda Ponte



Avenida da Rodoviária



Avenida Alexandre Buaiz



Avenida Elias Miguel



Avenida Getúlio Vargas



Avenida Beira Mar



Avenida Nossa Senhora dos Navegantes



Avenida Américo Buaiz



Avenida Saturnino de Britto



Avenida Dante Michelini



Rua José Celso Cláudio



Rua José Rato



Avenida Rio Amazonas



Rua Rio Guaíba



Rodovia Norte-Sul



Rua D



Terminal de Carapina



Rodovia Norte-Sul



Rua Pitágoras



Avenida Primeira Avenida



Avenida Civit



Terminal de Laranjeiras



BUSÓLOGOS

Além das autoridades, os apaixonados por ônibus, os busólogos, também estavam no evento. Para Moisés Felipe da Silva, que também trabalha como assistente técnico, o e-Bus está aprovadíssimo.