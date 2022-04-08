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Transcol terá aumento na frota de ônibus na Grande São Pedro e em Goiabeiras

Além do reforço na quantidade, veículos com ar-condicionado serão incluídos na frota. Linhas já vão contar com melhorias a partir do próximo domingo (10)
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

08 abr 2022 às 17:48

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:48

O transporte coletivo de passageiros na Grande São Pedro e no bairro Goiabeiras, em Vitória, realizado desde maio pelo Sistema Transcol, está recebendo melhorias. Entre as mudanças, estão aumento da frota, oferta de viagens e a inclusão de veículos com ar-condicionado nas linhas que atendem bairros dessas regiões a partir do próximo domingo (10).
A linha 212, que liga Maria Ortiz ao bairro de Santo Antônio pela beira-mar, vai ganhar reforço no número de carros aos fins de semana a partir deste domingo (10). Haverá aumento de viagens, de 15 para 21, além de ônibus climatizado, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). Durante a semana, a linha de ônibus também ganha veículos com ar-condicionado.
Ônibus do Sistema Transcol
Ônibus do Sistema Transcol: frota ganhou melhorias nas regiões da Grande São Pedro e de Goiabeiras Crédito: Fernando Madeira
A linha 310, que faz o trajeto do bairro Santo André até Jardim Camburi, também teve aumento na frota, desde a última segunda-feira (4), e o número de viagens realizadas por dia passam a ser 16. Os ônibus com o número 331, que saem da Ilha das Caieiras e vão para a Praia do Suá, também operam com acréscimo de ônibus e, com isso, o intervalo entre viagens foi reduzido de 15 para 12 minutos nos horários de pico.
Também desde a última segunda-feira, a linha 010 que vai de Nova Palestina até Fradinhos teve reforço e passou a fazer 28 viagens ao dia. A linha 333, que passa nos bairros da Ilha das Caieiras e Praia do Suá, via Jucutuquara, vão receber — a partir de domingo – 33 viagens ao dia.

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