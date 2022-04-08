Transcol terá aumento na frota de ônibus na Grande São Pedro e em Goiabeiras

A linha 310, que faz o trajeto do bairro Santo André até Jardim Camburi, também teve aumento na frota, desde a última segunda-feira (4), e o número de viagens realizadas por dia passam a ser 16. Os ônibus com o número 331, que saem da Ilha das Caieiras e vão para a Praia do Suá, também operam com acréscimo de ônibus e, com isso, o intervalo entre viagens foi reduzido de 15 para 12 minutos nos horários de pico.