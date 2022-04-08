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Audiência de custódia

Justiça mantém preso homem que matou segurança em PA de Vitória

Vítima foi esfaqueada no Pronto Atendimento de São Pedro após ir ao local tirar satisfação com um funcionário da unidade por ciúmes da namorada
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 abr 2022 às 16:06

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 16:06

A Justiça capixaba manteve preso Eduardo dos Santos Pereira, suspeito de esfaquear um segurança no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, no início da noite desta quinta-feira (07). A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (8), na qual a juíza Raquel de Almeida Valinho entendeu como ilegal a prisão em flagrante, mas decretou a prisão preventiva de Eduardo.
Na ata de audiência foi explicado que a prisão em flagrante foi relaxada porque o suspeito se apresentou de forma espontânea à polícia. No entanto, a magistrada também entendeu que o ato cometido foi de extrema gravidade e que outras medidas, que não fossem a prisão, seriam insuficientes para garantir a segurança.
A defesa do suspeito, realizada pelo advogado Ricardo Maffei Profilo, chegou a pedir a liberdade de Eduardo, com aplicação de outras medidas cautelares, pelo fato de não ter antecedentes criminais, trabalhar e ter residência fixa, pedido que foi negado judicialmente.

O CRIME

Wando Elias dos Santos, que trabalhava como segurança, foi esfaqueado no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, após ir ao local tirar satisfação com um funcionário da unidade por ciúmes da namorada, que também trabalha lá. Ele morreu no início da noite de quinta-feira (7), mesmo dia do crime. 
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado, em nota enviada para A Gazeta, que o autor das facadas seria o namorado da funcionária do PA de São Pedro. No entanto, a TV Gazeta esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Capital, e apurou com policiais civis e testemunhas que foi o contrário: o namorado da mulher esteve na unidade, mas foi ele o esfaqueado. A informação mantida é que a briga foi motivada por ciúmes.
Ainda de acordo com apuração da reportagem, o funcionário do PA de São Pedro, avisado de que seria procurado pelo namorado de sua colega de trabalho — que já trabalhou na unidade de saúde como segurança — levou uma faca para o trabalho e desferiu os golpes após o homem chegar ao local para tomar satisfação com ele. Na noite desta quinta-feira, o suspeito do crime se entregou na DHPP.
Em nova nota, a Polícia Militar esclareceu que "um homem chegou ao PA para tirar satisfação com um funcionário por motivos de ciúmes" e que "o homem desferiu diversos socos contra o trabalhador, que revidou com golpes de faca". Após o episódio, o autor das facadas fugiu e não foi localizado pela corporação.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que lamenta o ocorrido e disse que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por "homicídio qualificado com emprego de arma branca e por motivo fútil" e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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