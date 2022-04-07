Segurança é esfaqueado no PA de São Pedro, em Vitória

A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, com base em informações enviadas pela Polícia Militar por nota, que um funcionário do PA de São Pedro havia sido esfaqueado pelo namorado de uma colega de trabalho dele. No entanto, a TV Gazeta apurou com policiais civis e testemunhas que, na verdade, ele foi o autor das facadas, e a vítima, o namorado da mulher. O título e o texto foram corrigidos.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o funcionário do PA de São Pedro, avisado de que seria procurado pelo namorado de sua colega de trabalho — que já trabalhou na unidade de saúde como segurança — levou uma faca para o trabalho e desferiu os golpes após o homem chegar ao local para tomar satisfação com ele. Na noite desta quinta-feira, o suspeito do crime se entregou na DHPP.