Segurança é esfaqueado no PA de São Pedro, em Vitória

Correção
07/04/2022 - 10:06
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, com base em informações enviadas pela Polícia Militar por nota, que um funcionário do PA de São Pedro havia sido esfaqueado pelo namorado de uma colega de trabalho dele. No entanto, a TV Gazeta apurou com policiais civis e testemunhas que, na verdade, ele foi o autor das facadas, e a vítima, o namorado da mulher. O título e o texto foram corrigidos.
Um homem, identificado como Vando Elias dos Santos, de 35 anos, foi esfaqueado dentro do Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (7), após ir ao local tomar satisfação com um funcionário da unidade por ciúmes da namorada, que também trabalha lá. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi socorrido para o setor de emergência do PA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado, em nota enviada para A Gazeta, que o autor das facadas seria o namorado da funcionária do PA de São Pedro. No entanto, A TV Gazeta esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Capital, e apurou com policiais civis e testemunhas que foi o contrário: o namorado da mulher esteve na unidade, mas foi ele o esfaqueado. A informação mantida é que a briga foi motivada por ciúmes.
Ainda de acordo com apuração da reportagem, o funcionário do PA de São Pedro, avisado de que seria procurado pelo namorado de sua colega de trabalho — que já trabalhou na unidade de saúde como segurança — levou uma faca para o trabalho e desferiu os golpes após o homem chegar ao local para tomar satisfação com ele. Na noite desta quinta-feira, o suspeito do crime se entregou na DHPP.
Em nova nota, a Polícia Militar esclareceu que "um homem chegou ao PA para tirar satisfação com um funcionário por motivos de ciúmes" e que "o homem desferiu diversos socos contra o trabalhador, que revidou com golpes de faca". Após o episódio, o autor das facadas fugiu e não foi localizado pela corporação.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que lamenta o ocorrido e disse que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Em nota, a corporação informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por "homicídio qualificado com emprego de arma branca e por motivo fútil" e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Atualização
08/04/2022 - 11:50
A Polícia Civil informou o encaminhamento dado ao suspeito e a Polícia Militar enviou nova nota esclarecendo como o crime aconteceu. O texto foi atualizado.