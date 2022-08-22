Passageiros do Transcol podem fazer novas conexões entre linhas em Vitória

Usuários do Sistema Transcol que passam pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, passaram a contar neste domingo (21) com 120 novas opções de conexão temporal.
Com a mudança anunciada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), eles não precisarão pagar uma segunda passagem para acessar outras avenidas da Capital, entre elas, as avenidas Vitória, Maruípe e Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), e ainda os terminais Vila Velha, Ibes, São Torquato e Itaparica, em Vila Velha; Jardim América, em Cariacica; e Carapina, Jacaraípe e Laranjeiras, na Serra.
COMO VAI FUNCIONAR
Assim que embarcar nas linhas 531, 536, 051, 052, 151, 172 e 241, que passam pela avenida Leitão da Silva, o usuário terá 45 minutos para fazer a conexão em uma das linhas liberadas (veja no fim da matéria a lista completa de linhas liberadas).
Para os passageiros que quiserem chegar à Avenida Leitão da Silva, o tempo para o segundo giro de catraca é de 1h30. "Por exemplo, o usuário que sai de São Diogo, na Serra, e vai até o Terminal Carapina faz o primeiro giro de catraca no bairro. No terminal, ele embarca em uma linha (sem passar o cartão) e vai à Avenida Vitória, onde desembarca e pode embarcar na linha 531, que passa pela Leitão da Silva, fazendo o segundo giro de catraca, dentro de 90 minutos desde o primeiro embarque", explicou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).
CONFIRA AS LINHAS LIBERADAS PARA CONEXÃO NA LEITÃO DA SILVA
- Sentido Rua Dona Maria Rosa
- Sentido Avenida Vitória / Avenida Nossa Senhora da Penha
- Sentido Avenida Vitória / Avenida Nossa Senhora da Penha
OUTRAS CONEXÕES LIBERADAS A PARTIR DE DOMINGO
- Bairro Santa Terezinha
Moradores do bairro Santa Terezinha, região conhecida como Fazendinha, em Vitória, também terão mais uma opção de conexão para a região da orla da cidade. Quem embarcar na linha 121, no bairro, terá uma hora para realizar um segundo embarque na linha 211, que vai para o Centro da Capital, pela avenida Beira-Mar. Para isso, é necessário fazer o segundo embarque em qualquer ponto do trajeto em que as linhas se sobrepõem, desde o bairro até a altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Atualmente, este trajeto pode ser feito apenas com a linha 103.
- Marcílio de Noronha e Novo Brasil
Moradores que fazem o trajeto entre Marcílio de Noronha, em Viana e Novo Brasil, em Cariacica e utilizam as linhas 913, 982 e 986 poderão fazer a integração temporal com as linhas 724, 753 e 792, em ambos os sentidos e com tempo de integração de 45 minutos.
Antes da mudança, quem estivesse em um dos bairros e quisesse ir para o outro, tinha de ir até o Terminal Campo Grande para fazer a conexão. Agora, é só atravessar a ponte que separa os dois bairros e embarcar em uma das linhas liberadas.
SISTEMA INTEGRADO
Desde 2021, o sistema de ônibus de Vitória foi unificado ao transporte coletivo metropolitano, o Sistema Transcol. Com isso, o usuário de uma linha alimentadora (que circula em bairros) paga apenas uma passagem ao acessar, com o Cartão GV, as linhas troncais (que circulam nas principais avenidas/rodovias e interligam os terminais). Os passageiros podem mudar de veículo em pontos específicos do trajeto [clique aqui para conferir os pontos de integração] dentro do limite de tempo permitido e embarcar em um outro veículo sem que uma nova tarifa seja cobrada.
O limite de tempo varia entre 30 e 90 minutos:
- Usuários que embarcaram em linhas alimentadoras dentro de Vitória têm 30 minutos para embarcar em uma linha troncal
- Usuários que embarcaram em linhas troncais têm 1h para embarcar em uma linha alimentadora dentro de Vitória
- Usuários que embarcaram em uma linha alimentadora de outro município têm 1h30 para embarcar em uma linha alimentadora de Vitória
Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES