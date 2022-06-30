Transcol passa a atender moradores do Centro de Fundão

VOLTA
MAIS OPÇÕES, AFIRMA DIRETOR-PRESIDENTE DA CETURB
Os horários da linha 888
Dias Úteis
Saindo de Fundão: 4h15 5h 5h45 6h30 7h15 08h05 10h45 13h05 16h45 17h30 18h15 19h 19h45 20h30 21h15 23h
Saindo de Serra Sede: 04h40 5h25 6h10 7h 09h40 12h15h40 16h25 17h10 17h55 18h40 19h25 20h10 21h55 23h
Sábados
Saindo de Fundão: 04h35 5h45 6h55 08h05 11h20 13h30 15h40 17h50 20h 23h
Saindo de Serra Sede: 04h40 5h50 07h 10h20 12h30 14h40 16h50 19h 22h
Domingos
Saindo de Fundão: 5h45 08h05 11h20 13h30 15h40 17h50 20h 23h
Saindo de Serra Sede: 4h40 07h 10h20 12h30 14h40 16h50 19h 22h
Confira as linhas que passam por Serra Sede:
534 SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA BR101 - EXPRESSO
591 SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
802 DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
814 CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II
827 VISTA DA SERRA / T. CARAPINA VIA CAMPINHO DA SERRA/BR101
828 SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
834 JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA
851 SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA
853 RES. CENTRO DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA JARDIM GUANABARA
859 COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
864 TERMINAL LARANJEIRAS / CDP SERRA
865 SANTO ANTÔNIO / T. LARANJEIRAS VIA VISTA DA SERRA/CAMPINHO DA SERRA
880 PLANALTO SERRANO / T. JACARAIPE VIA VISTA DA SERRA/SERRA SEDE
890 MURIBECA/ T. LARANJEIRAS VIA BELVEDERE
891 PUTIRI / T. LARANJEIRAS VIA SERRA
894 T. LARANJEIRAS / ARUABA VIA ITAIOBAIA/ BELVEDERE - CIRCULAR
895 PLANALTO SERRANO / SERRA VIA BL. B-C-A
896 SANTIAGO / T. LARANJEIRAS VIA BR 101/ BELVEDERE