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Transcol passa a atender moradores do Centro de Fundão

Linha 888 ganhará mais veículos e viagens, passará a operar aos domingos e terá o ponto final em Serra Sede, onde é possível ir para os terminais de Laranjeiras, Carapina e Campo Grande

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 12:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jun 2022 às 12:13
Ônibus do Sistema Transcol
Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira
A partir deste domingo (3), os moradores de Fundão, na Grande Vitória, passam a contar com a linha 888, que será estendida de Timbuí até o Centro do município. A linha ganhará mais veículos e viagens, passará a operar aos domingos e terá o ponto final em Serra Sede.  No local, os passageiros poderão fazer a integração temporal com outras 18 linhas, que incluem destinos como os terminais de Laranjeiras, Carapina e Campo Grande.
A linha 888 fará o itinerário de Fundão até Serra Sede, passando por Timbuí, com uma frota de três carros e oferta de 16 viagens diárias (antes eram apenas duas), nos dias úteis, com frequência de 45 minutos nos horários de pico. A operação começa às 4h15, no Centro de Fundão, e o último veículo sai às 23 horas.
De acordo com  a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), haverá uma redução do itinerário da linha 888, que agora não vai mais direto para o Terminal Laranjeiras. Isso permite aumentar os atendimentos para moradores da região, que agora podem usar a conexão temporal para embarcar em linhas que levam os passageiros para os mais variados destinos, inclusive o Centro de Vitória, sem precisar passar por um terminal.
A linha passa a operar também aos domingos, com oito viagens programadas ao longo do dia. As mudanças ampliam a mobilidade dos usuários que passam a contar com mais oferta de destinos. Para quem sai de Fundão, o tempo para fazer a integração em Serra Sede usando a mesma tarifa será de duas horas após o primeiro embarque.

VOLTA

Já na volta, o usuário pode embarcar em qualquer linha do Sistema Transcol, em qualquer município, e terá duas horas e meia para embarcar na 888, em Serra Sede, com destino a Fundão. Durante os primeiros dias das novas opções de embarque, agentes do consórcio operador da linha e da Ceturb vão acompanhar a operação para orientar os passageiros e sanar dúvidas.
Onde há ponto de parada ao longo da BR 101, por onde trafegam as linhas que passam por Serra Sede, também é possível fazer a integração, não sendo necessário chegar ao ponto final.

MAIS OPÇÕES, AFIRMA DIRETOR-PRESIDENTE DA CETURB

O diretor-presidente da Ceturb-ES, Raphael Trés, ressaltou que o novo serviço é uma conquista da comunidade. “A ampliação do Transcol para Fundão representa uma integração mais forte do município com o restante da Região Metropolitana, com custo mais baixo, permitindo mais opções de deslocamento por meio da integração temporal, como já é feito em Vitória e Viana”, afirmou.
Na avaliação da Ceturb, a tecnologia de Bilhetagem Eletrônica, implantada no Sistema Transcol desde 2019, com o CartãoGV, vem possibilitando uma série de melhorias no transporte público coletivo e chegou a vez de Fundão desfrutar dessa facilidade.

Os horários da linha 888

Dias Úteis
Saindo de Fundão: 4h15 5h 5h45 6h30 7h15 08h05 10h45 13h05 16h45 17h30 18h15 19h 19h45 20h30 21h15 23h
 Saindo de Serra Sede: 04h40 5h25 6h10 7h 09h40 12h15h40 16h25 17h10 17h55 18h40 19h25 20h10 21h55 23h

Sábados
Saindo de Fundão: 04h35 5h45 6h55 08h05 11h20 13h30 15h40 17h50 20h 23h
Saindo de Serra Sede: 04h40 5h50 07h 10h20 12h30 14h40 16h50 19h 22h

Domingos
Saindo de Fundão: 5h45 08h05 11h20 13h30 15h40 17h50 20h 23h
Saindo de Serra Sede: 4h40 07h 10h20 12h30 14h40 16h50 19h 22h

Confira as linhas que passam por Serra Sede:
 534 SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA BR101 - EXPRESSO
 591 SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
 802 DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
 814 CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II
 827 VISTA DA SERRA / T. CARAPINA VIA CAMPINHO DA SERRA/BR101
 828 SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
 834 JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA
 851 SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA
 853 RES. CENTRO DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA JARDIM GUANABARA
 859 COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
 864 TERMINAL LARANJEIRAS / CDP SERRA
 865 SANTO ANTÔNIO / T. LARANJEIRAS VIA VISTA DA SERRA/CAMPINHO DA SERRA
 880 PLANALTO SERRANO / T. JACARAIPE VIA VISTA DA SERRA/SERRA SEDE
 890 MURIBECA/ T. LARANJEIRAS VIA BELVEDERE
 891 PUTIRI / T. LARANJEIRAS VIA SERRA
 894 T. LARANJEIRAS / ARUABA VIA ITAIOBAIA/ BELVEDERE - CIRCULAR
 895 PLANALTO SERRANO / SERRA VIA BL. B-C-A
 896 SANTIAGO / T. LARANJEIRAS VIA BR 101/ BELVEDERE

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