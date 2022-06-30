Novo loteamento em Ibiraçu surge como opção de investimento

Columbia Park terá 375 unidades com tamanhos a partir de 200m² Crédito: Lots CBL/Divulgação

A Lotes CBL deu início às obras de infraestrutura do Columbia Park, localizado em Ibiraçu, no Norte do Estado, que será o primeiro loteamento da empresa na cidade. Ao todo, serão 375 unidades com tamanhos a partir de 200m². Localizado a 5 minutos de distância do Centro da cidade, o Columbia Park será também o maior bairro de Ibiraçu.

Segundo o gerente geral de vendas da CBL Lotes, Renato Ferreira, a cidade tem passado por um grande desenvolvimento, além de estar próxima a outros municípios como Aracruz, que abriga grandes empresas e também tem se destacado com o turismo religioso.

“Pontos turísticos como estátua do Buda, o mosteiro zen-budista e o Santuário de Nossa Senhora da Saúde estão recebendo muitas visitas, tendo, inclusive, recebido destaque nacional. Isso tudo faz com que Ibiraçu se torne uma cidade com mais demanda para bairros planejados, tendo lotes com infraestrutura completa e próximos a todo o conforto da cidade”, afirma.

Situado na parte alta de Ibiraçu, o Columbia Park fica a 500 metros do Centro, com ventilação e vista para toda a cidade, sem risco de alagamentos.

No acesso principal, será construído um trevo qualificado para dar mais segurança à entrada Crédito: Lots CBL/Divulgação

“O Columbia Park terá infraestrutura completa, em alinhamento ao padrão de qualidade CBL”, destaca Renato Ferreira.

No acesso principal ao empreendimento, na ES-257, será construído um trevo qualificado para dar mais segurança à entrada, saída e mobilidade dos futuros moradores e visitantes. O projeto contempla, ainda, pavimentação, distribuição de água, esgoto e drenagem pluvial, além de paisagismo, iluminação e estrutura urbanística com ruas espaçosas, áreas de lazer e outros atrativos.

SMART TV

Para marcar o lançamento das obras, a Lotes CBL lançou uma campanha promocional especial, válida para até o final de julho. Quem adquirir um lote no empreendimento, durante o mês, ganha uma smart TV de 32 polegadas. Segundo Renato Ferreira, o Columbia Park tem dimensão total que soma um terço da sede do município.

“Este será o maior bairro de Ibiraçu e está inserido bem no contexto urbano do município e vias de fácil acesso, além de contar com uma vista privilegiada, por estar mais ao alto. Com terrenos de grandes dimensões, os futuros moradores poderão construir casas ou projetos comerciais espaçosos”, ressalta.

Situado na parte alta de Ibiraçu, o Columbia Park fica a 500 metros do Centro Crédito: Lots CBL/Divulgação

Além disso, por conta da sua localização próxima a Aracruz, município que concentra importantes nichos de negócios como papel e celulose, petróleo e gás, naval e portuário, a expectativa, segundo Ferreira, é atrair, principalmente, famílias que buscam moradia qualificada e investidores.

“Mais de 50% das unidades já vendidas foram adquiridas por pessoas da região da Grande Vitória. São investidores e futuros moradores que viram condições de pagamento e preços atrativos, especialmente em se tratando deste município”, observa.

SAIBA MAIS

COLUMBIA PARK

Projeto terá pavimentação, distribuição de água, esgoto e drenagem pluvial Crédito: Lots CBL/Divulgação