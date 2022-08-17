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Em Vitória

Vans escolares em situação irregular são flagradas em Jardim da Penha

Em duas horas, nove veículos foram autuadas e multados por estarem com credenciamentos vencidos; operação foi realizada na manhã desta terça (16)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 ago 2022 às 15:58

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 15:58

Vans escolares apreendidas em Jardim da Penha
Nove vans escolares em situação irregular foram autuadas no bairro Jardim da Penha, nesta terça-feira (16) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Nove vans escolares foram autuadas durante uma ação integrada de fiscalização de segurança em transporte escolar por terem credenciamentos vencidos.  A operação foi realizada nesta terça-feira (16) no bairro Jardim da Penha, em Vitória, pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), com o apoio do Batalhão Polícia de Trânsito (BPTran), e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DetranES) para reprimir os crimes de trânsito e as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A ação aconteceu das 11h às 13h, horário em que havia intenso movimento de estudantes, em muitos pontos de abordagens simultâneos. Em um dos veículos autuados, tanto o motorista como a própria van escolar não tinham os documentos de permissão para o transporte de pessoas.
As outras oito vans que tinham a documentação vencida foram multadas. Já o veículo e o motorista que estavam sem o credenciamento foram autuados pela infração relativa à organização do trabalho. Por ser um delito de menor potencial ofensivo, o motorista não precisou pagar fiança e vai responder em liberdade.

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