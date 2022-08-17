Vans escolares em situação irregular são flagradas em Jardim da Penha

Nove vans escolares foram autuadas durante uma ação integrada de fiscalização de segurança em transporte escolar por terem credenciamentos vencidos. A operação foi realizada nesta terça-feira (16) no bairro Jardim da Penha, em Vitória, pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), com o apoio do Batalhão Polícia de Trânsito (BPTran), e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DetranES) para reprimir os crimes de trânsito e as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A ação aconteceu das 11h às 13h, horário em que havia intenso movimento de estudantes, em muitos pontos de abordagens simultâneos. Em um dos veículos autuados, tanto o motorista como a própria van escolar não tinham os documentos de permissão para o transporte de pessoas.
As outras oito vans que tinham a documentação vencida foram multadas. Já o veículo e o motorista que estavam sem o credenciamento foram autuados pela infração relativa à organização do trabalho. Por ser um delito de menor potencial ofensivo, o motorista não precisou pagar fiança e vai responder em liberdade.