Vans escolares em situação irregular são flagradas em Jardim da Penha

A ação aconteceu das 11h às 13h, horário em que havia intenso movimento de estudantes, em muitos pontos de abordagens simultâneos. Em um dos veículos autuados, tanto o motorista como a própria van escolar não tinham os documentos de permissão para o transporte de pessoas.

As outras oito vans que tinham a documentação vencida foram multadas. Já o veículo e o motorista que estavam sem o credenciamento foram autuados pela infração relativa à organização do trabalho. Por ser um delito de menor potencial ofensivo, o motorista não precisou pagar fiança e vai responder em liberdade.