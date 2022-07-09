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Leonel Ximenes

Projeto isenta motoristas da segurança pública de pagar CNH no ES

Se aprovada, isenção beneficiará servidores das Polícias Civil, Militar e Penal, Corpo de Bombeiros e Iases

Públicado em 

09 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carros da Polícia Militar do ES
Carros da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: PMES
Um projeto de lei quer isentar os servidores da ativa que são motoristas da segurança pública de pagar por taxas de serviços cobrados pelo Detran-ES. A gratuidade incluiria renovação, adição ou alteração de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A medida serviria para isentar, segundo o Projeto de Lei 306/2022, os servidores responsáveis pela condução de veículos automotores das Polícias Civil, Militar e Penal, Corpo de Bombeiros e Iases.

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“Para que não tenha nenhum tipo de irregularidade, a autoridade máxima de cada órgão deverá expedir comunicado oficial ao Detran-ES, para haver a devida renovação e ações para a carteira de motorista do servidor que dirige os automóveis das instituições”, explicou Bahiense, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil.
O parlamentar disse que já há normas do gênero em Estados como São Paulo, que já concede isenção para os servidores da segurança pública.

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“Não é justo que os servidores tenham que arcar do próprio bolso com taxa de renovação, adição ou alteração de categoria da CNH, se para o exercício de suas atividades o referido documento é essencial e sem o qual não poderá exercer suas funções”, defende.
Para o delegado aposentado da Polícia Civil, a isenção é uma questão de justiça. “É bom que se diga que o policial civil que conduz viaturas não recebe nenhum valor a mais por isso. Todavia, em caso de se envolver em acidente, é responsabilizado pelos danos causados, o que é um absurdo”, afirma o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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