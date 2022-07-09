Projeto isenta motoristas da segurança pública de pagar CNH no ES

Um projeto de lei quer isentar os servidores da ativa que são motoristas da segurança pública de pagar por taxas de serviços cobrados pelo Detran-ES. A gratuidade incluiria renovação, adição ou alteração de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
.
A medida serviria para isentar, segundo o Projeto de Lei 306/2022, os servidores responsáveis pela condução de veículos automotores das Polícias Civil, Militar e Penal, Corpo de Bombeiros e Iases.
“Para que não tenha nenhum tipo de irregularidade, a autoridade máxima de cada órgão deverá expedir comunicado oficial ao Detran-ES
, para haver a devida renovação e ações para a carteira de motorista do servidor que dirige os automóveis das instituições”, explicou Bahiense, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil.
O parlamentar disse que já há normas do gênero em Estados como São Paulo
, que já concede isenção para os servidores da segurança pública.
“Não é justo que os servidores tenham que arcar do próprio bolso com taxa de renovação, adição ou alteração de categoria da CNH, se para o exercício de suas atividades o referido documento é essencial e sem o qual não poderá exercer suas funções”, defende.
Para o delegado aposentado da Polícia Civil
, a isenção é uma questão de justiça. “É bom que se diga que o policial civil que conduz viaturas não recebe nenhum valor a mais por isso. Todavia, em caso de se envolver em acidente, é responsabilizado pelos danos causados, o que é um absurdo”, afirma o parlamentar.