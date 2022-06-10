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Fazendo zigue-zague

Motociclista embriagado, sem CNH e sem capacete é detido em Vitória

Abordado pela Guarda Municipal, homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, e foi detido e levado para delegacia. A moto que ele pilotava estava com o licenciamento atrasado

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 17:54

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

10 jun 2022 às 17:54
Um motociclista de 64 anos foi detido após ser flagrado trafegando sem capacete e fazendo zigue-zague na Avenida Vitória, na Capital, por volta das 15h30 desta sexta-feira (10). O homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez. A moto que ele pilotava, uma Honda Biz, estava com o licenciamento atrasado.
O condutor da moto foi abordado por equipe da Guarda Municipal de Vitória. Segundo a corporação, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. Por isso, os agentes de trânsito fizeram um termo de constatação e conduziram o detido à Delegacia Regional de Vitória.
Motociclista embriagado na Avenida Vitória
Motociclista embriagado na Avenida Vitória Crédito: Divulgação I Guarda Municipal de Vitória
"A abordagem inicialmente era por conta da ausência do capacete. Ele estava com a fala embargada, mas não apresentou resistência quanto à detenção", explicou o gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito da Guarda, Brunno Xavier.
A autuação do homem detido ficará sob responsabilidade da Polícia Civil. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou, por nota, que a ocorrência está sendo confeccionada pela Guarda Municipal para ainda ser entregue no plantão vigente da delegacia. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", destacou.

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