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Novos polos gastronômicos

Obras na Rua da Lama e Curva da Jurema começam dois meses após previsto

As intervenções para criação dos novos polos gastronômicos e tratamentos urbanísticos na Capital só vão começar no dia 30 de setembro, segundo o novo prazo divulgado pela Prefeitura de Vitória
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

26 set 2022 às 15:59

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:59

Em junho, o ex-secretário municipal Marcelo de Oliveira, da pasta Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória,  anunciou que as obras de intervenção na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e na Curva da Jurema seriam iniciadas até o final de julho. Contudo, as intervenções para criação dos novos pólos gastronômicos da Capital só vão começar dois meses após o previsto, no próximo dia 30 de setembro, segundo o novo prazo divulgado pela Prefeitura de Vitória.
Projeto de revitalização da Rua da Lama
Projeto de revitalização da Rua da Lama Crédito: Divulgação/Sedec
A obra na Rua da Lama pretende instalar novo sistema de iluminação, câmeras de videomonitoramento, elevamento das vias, com piso intertravado para reduzir a velocidade de carros, entre outras melhorias para o bairro.
No caso da Curva da Jurema, o projeto planeja novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão do local, tendo em vista o desenvolvimento das condições de trabalho para os comerciantes, perto da areia da praia.

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Segundo a Prefeitura de Municipal de Vitória (PMV), o anúncio anterior feito pelo ex-secretário na realidade se tratava de uma expectativa. O projeto de obra foi finalizado e entregue formalmente nos dias 15 e 16 de setembro.
O secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vitória, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, reiterou que ambas intervenções têm início nesta semana, conforme o prazo contratual de 90 dias. 
A reurbanização da Rua da Lama e da Curva da Jurema vai custar R$ 4,5 milhões e R$ 6 milhões, respectivamente. O prazo da finalização da obra é de um ano após o início das intervenções, ou seja, no final de setembro de 2023.

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