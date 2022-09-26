Obras na Rua da Lama e Curva da Jurema começam dois meses após previsto

Projeto de revitalização da Rua da Lama Crédito: Divulgação/Sedec

A obra na Rua da Lama pretende instalar novo sistema de iluminação, câmeras de videomonitoramento, elevamento das vias, com piso intertravado para reduzir a velocidade de carros, entre outras melhorias para o bairro.

No caso da Curva da Jurema, o projeto planeja novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão do local, tendo em vista o desenvolvimento das condições de trabalho para os comerciantes, perto da areia da praia.

Segundo a Prefeitura de Municipal de Vitória (PMV), o anúncio anterior feito pelo ex-secretário na realidade se tratava de uma expectativa. O projeto de obra foi finalizado e entregue formalmente nos dias 15 e 16 de setembro.

O secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vitória, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, reiterou que ambas intervenções têm início nesta semana, conforme o prazo contratual de 90 dias.