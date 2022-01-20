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Modernização

Polo gastronômico: ruas do Centro de Vitória vão ganhar novas calçadas e vias elevadas

Projeto ainda está sendo elaborado, mas, inicialmente, a previsão é de que o edital para licitação das obras seja publicado pela prefeitura ainda no primeiro semestre deste ano
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jan 2022 às 20:12

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 20:12

Reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa
Projeção de reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa, no Centro Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
As ruas Sete e Gama Rosa passarão por uma série de intervenções e melhorias dentro do projeto que visa instalar um novo polo gastronômico no Centro de Vitória. Entre as obras previstas estão o alargamento de calçadas, a elevação de trechos de vias e reforço nos equipamentos de segurança.
A informação foi divulgada pela Prefeitura de Vitória na noite desta quinta-feira (20), quando o projeto, que recebeu sugestões da comunidade em novembro passado, foi novamente apresentado à comunidade.

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A reurbanização das ruas do Centro faz parte do grande pacote da Prefeitura  de Vitória que prevê R$ 1 bilhão de investimentos em diversas áreas, até 2024. Também estão incluídos nesse pacote, por exemplo, o polo gastronômico da Curva da Jurema, anunciado na quarta-feira (19).
O projeto para as ruas do Centro da Capital contemplará melhorias como:
  • Instalação de câmeras de videomonitoramento nas ruas Sete e Gama Rosa, assim como nos entornos;
  • Alargamento das calçadas;
  • Elevação da via em parte da rua Sete, se for confirmada a viabilidade;
  • A rua Gama Rosa não terá a pista elevada, mas estão previstas faixas elevadas de pedestres;
  • Os postes de iluminação serão substituídos por versões mais baixas, de modo a iluminar melhor as vias;
  • A fiação da iluminação será subterrânea, de modo a reduzir a poluição visual;
  • O projeto também contemplada a restauração da praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória.
Reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa
Projeto de reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
"Nós apresentamos nesta quinta para a comunidade do Centro as alterações que foram propostas por eles mesmos em novembro. A ideia é criar um polo garantindo uma mudança tanto da parte de estrutura, quanto de segurança", explicou o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira.
Ele observa, por exemplo, que todas as áreas entorno do polo gastronômico serão monitoradas por câmeras, garantindo mais segurança aos moradores. Além disso, haverá redução da velocidade de tráfego no início da Gama Rosa, vindo do Parque Moscoso, onde a velocidade ainda é alta. Nenhuma via, porém, será interditada.
Reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa
Praça Ubaldo Ramalhete também será reformada Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
"As calçadas serão alargadas e em parte da rua Sete, se verificarmos que é viável, será feita a elevação da via, garantindo a redução da velocidade e também segurança maior para pedestres e motoristas, uma vez que a calçada e a via estarão separadas por balizadores. Na Gama Rosa não haverá a pista elevada, mas serão feitas faixas elevadas de pedestres."
Também está prevista a arborização das vias, de modo a melhorar o isolamento térmico e acústico, e a troca de todos os postes em ambas as ruas, que serão substituídos por versões mais baixas, de modo a garantir mais iluminação.
"Estamos agora na fase de estudo conceitual. As definições e o memorial de cálculo construtivo de cada um dos itens, até mesmo para construir o edital de licitação, ainda será feito. Aprovado esse estudo, poderemos nos debruçar sobre essas outras questões para então tentar lançar o edital de licitação ainda nesse semestre. Não temos ainda o prazo para obras. Isso também será analisado depois."

VÍDEO MOSTRA ONDE SERÃO OS NOVOS POLOS GASTRONÔMICOS NA CAPITAL

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