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Mulher atacada por onça: Iema fará vistoria em zoológico no ES

Acidente aconteceu na sexta-feira (23), em Marechal Floriano, e a vítima segue internada; empreendimento estava interditado por falta de licença ambiental
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 set 2022 às 17:33

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 17:33

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) fará uma vistoria no zoológico onde uma mulher foi atacada por uma onça, na semana passada, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. As visitas serão feitas nos próximos quatro dias, entre esta terça-feira (27) e sexta-feira (30).
De acordo com o órgão, a equipe de fauna estará presente para "averiguar o incidente com a onça e verificar outros aspectos, visto que o estabelecimento está interditado desde o final de agosto pelo não cumprimento da licença ambiental". A pasta não divulgou outras informações sobre o caso.
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas
Em comunicado divulgado no último dia 2 nas redes sociais, o Zoo Park da Montanha afirmava que estava temporariamente fechado – e não interditado – "devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel" e que logo voltaria às "atividades normais", com visitação.
Desde a última sexta-feira (23), a vítima Elaine Pereira Sampaio está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, devido ao ataque do felino. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), ela segue com um "quadro estável e respira sem a ajuda de aparelhos".

O OUTRO LADO

Em nota enviada no próprio dia do acidente, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". Segundo a empresa, o animal não sofreu ferimentos e está em segurança.
A reportagem de A Gazeta tentou novo contato com os proprietários nesta segunda-feira (26), mas não teve as ligações atendidas nem as mensagens respondidas. Caso haja um novo posicionamento, este texto será atualizado.

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