Mulher atacada por onça: Iema fará vistoria em zoológico no ES

De acordo com o órgão, a equipe de fauna estará presente para "averiguar o incidente com a onça e verificar outros aspectos, visto que o estabelecimento está interditado desde o final de agosto pelo não cumprimento da licença ambiental". A pasta não divulgou outras informações sobre o caso.

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas

Em comunicado divulgado no último dia 2 nas redes sociais, o Zoo Park da Montanha afirmava que estava temporariamente fechado – e não interditado – "devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel" e que logo voltaria às "atividades normais", com visitação.

O OUTRO LADO

Em nota enviada no próprio dia do acidente, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". Segundo a empresa, o animal não sofreu ferimentos e está em segurança.